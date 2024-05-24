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В Якутск прибыл борт с тепловыми пушками для пострадавших от паводка - РИА Новости, 24.05.2024
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07:52 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/yakutsk-1948041465.html
В Якутск прибыл борт с тепловыми пушками для пострадавших от паводка
В Якутск прибыл борт с тепловыми пушками для пострадавших от паводка - РИА Новости, 24.05.2024
В Якутск прибыл борт с тепловыми пушками для пострадавших от паводка
Борт из Владивостока с тепловыми пушками для пострадавших от паводка сёл прибыл в аэропорт Якутска по поручению главы МЧС России Александра Куренкова, сообщили... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T07:52
2024-05-24T07:52
происшествия
россия
якутск
владивосток
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЯКУТСК, 24 мая - РИА Новости. Борт из Владивостока с тепловыми пушками для пострадавших от паводка сёл прибыл в аэропорт Якутска по поручению главы МЧС России Александра Куренкова, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. Как отметили в ведомстве, в ходе рабочей поездки в республику федеральный министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий поручил ускорить восстановительные работы в пострадавших от паводка сёлах Якутии. "Сегодня в аэропорт города Якутска по поручению министра МЧС России прибыл борт с 200 единицами дизельных тепловых пушек, которые направят в пострадавшие от весеннего половодья населённые пункты", - рассказали в пресс-службе. По оперативным данным, активная фаза ледохода на реке Лена проходит в пятницу по территории Кобяйского и Жиганского районов. За минувшие сутки в селе Арбын Намского района освободились от воды восемь дворовых территорий, в том числе один нежилой дом. Остаются затопленными 10 дворов. Спасатели МЧС России ведут аварийно-восстановительные работы, разбор завалов, вывозят мусор, проводят санитарную обработку домов и участков. Ранее Куренков призвал членов оценочной комиссии активно включаться в работу по оценке ущерба в связи с половодьем в Якутии. Также глава МЧС поручил принять все необходимые меры по оказанию медицинской помощи, вакцинации жителей, а также санитарной обработке территорий, освободившихся от воды.
https://ria.ru/20240523/vyplaty-1947961003.html
https://ria.ru/20240524/tobol-1948039106.html
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происшествия, россия, якутск, владивосток, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Россия, Якутск, Владивосток, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Якутск прибыл борт с тепловыми пушками для пострадавших от паводка

В аэропорт Якутска прибыл борт с тепловыми пушками для пострадавших от паводка

© РИА Новости / Павел ЕрмолаевПассажирский терминал аэропорта Якутска
Пассажирский терминал аэропорта Якутска - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Павел Ермолаев
Пассажирский терминал аэропорта Якутска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 24 мая - РИА Новости. Борт из Владивостока с тепловыми пушками для пострадавших от паводка сёл прибыл в аэропорт Якутска по поручению главы МЧС России Александра Куренкова, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Как отметили в ведомстве, в ходе рабочей поездки в республику федеральный министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий поручил ускорить восстановительные работы в пострадавших от паводка сёлах Якутии.
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"Сегодня в аэропорт города Якутска по поручению министра МЧС России прибыл борт с 200 единицами дизельных тепловых пушек, которые направят в пострадавшие от весеннего половодья населённые пункты", - рассказали в пресс-службе.
По оперативным данным, активная фаза ледохода на реке Лена проходит в пятницу по территории Кобяйского и Жиганского районов. За минувшие сутки в селе Арбын Намского района освободились от воды восемь дворовых территорий, в том числе один нежилой дом. Остаются затопленными 10 дворов. Спасатели МЧС России ведут аварийно-восстановительные работы, разбор завалов, вывозят мусор, проводят санитарную обработку домов и участков.
Ранее Куренков призвал членов оценочной комиссии активно включаться в работу по оценке ущерба в связи с половодьем в Якутии. Также глава МЧС поручил принять все необходимые меры по оказанию медицинской помощи, вакцинации жителей, а также санитарной обработке территорий, освободившихся от воды.
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ПроисшествияРоссияЯкутскВладивостокАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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