https://ria.ru/20240524/vzyatka-1948234191.html

Замгубернатора Кубани задержали при получении взятки

Замгубернатора Кубани задержали при получении взятки - РИА Новости, 24.05.2024

Замгубернатора Кубани задержали при получении взятки

Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T19:10

2024-05-24T19:10

2024-05-24T20:39

происшествия

краснодарский край

сергей власов

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КРАСНОДАР, 24 мая — РИА Новости. Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки", — сказал собеседник агентства. Согласно данным на сайте местной администрации, в декабре 2021 года Власов получил должность руководителя главного управления строительства Краснодарского края, а в марте 2022-го — главы департамента строительства региона.В декабре того же года его назначали вице-губернатором, курирующим работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также Министерство ГО и ЧС Краснодарского края.Официальный комментарий от правоохранительных органов по задержанию Власова пока не поступал.

https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947811660.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, сергей власов