https://ria.ru/20240524/vzyatka-1948234191.html
Замгубернатора Кубани задержали при получении взятки
Замгубернатора Кубани задержали при получении взятки - РИА Новости, 24.05.2024
Замгубернатора Кубани задержали при получении взятки
Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:10
2024-05-24T19:10
2024-05-24T20:39
происшествия
краснодарский край
сергей власов
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КРАСНОДАР, 24 мая — РИА Новости. Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки", — сказал собеседник агентства. Согласно данным на сайте местной администрации, в декабре 2021 года Власов получил должность руководителя главного управления строительства Краснодарского края, а в марте 2022-го — главы департамента строительства региона.В декабре того же года его назначали вице-губернатором, курирующим работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также Министерство ГО и ЧС Краснодарского края.Официальный комментарий от правоохранительных органов по задержанию Власова пока не поступал.
https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947811660.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, краснодарский край, сергей власов
Происшествия, Краснодарский край, Сергей Власов
Замгубернатора Кубани задержали при получении взятки
Замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки
КРАСНОДАР, 24 мая — РИА Новости. Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки", — сказал собеседник агентства.
Согласно данным на сайте местной администрации, в декабре 2021 года Власов получил должность руководителя главного управления строительства Краснодарского края, а в марте 2022-го — главы департамента строительства региона.
В декабре того же года его назначали вице-губернатором, курирующим работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также Министерство ГО и ЧС Краснодарского края.
Официальный комментарий от правоохранительных органов по задержанию Власова пока не поступал.