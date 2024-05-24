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Замгубернатора Кубани задержали при получении взятки - РИА Новости, 24.05.2024
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19:10 24.05.2024 (обновлено: 20:39 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/vzyatka-1948234191.html
Замгубернатора Кубани задержали при получении взятки
Замгубернатора Кубани задержали при получении взятки - РИА Новости, 24.05.2024
Замгубернатора Кубани задержали при получении взятки
Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:10
2024-05-24T20:39
происшествия
краснодарский край
сергей власов
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КРАСНОДАР, 24 мая — РИА Новости. Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки", — сказал собеседник агентства. Согласно данным на сайте местной администрации, в декабре 2021 года Власов получил должность руководителя главного управления строительства Краснодарского края, а в марте 2022-го — главы департамента строительства региона.В декабре того же года его назначали вице-губернатором, курирующим работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также Министерство ГО и ЧС Краснодарского края.Официальный комментарий от правоохранительных органов по задержанию Власова пока не поступал.
https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947811660.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, краснодарский край, сергей власов
Происшествия, Краснодарский край, Сергей Власов
Замгубернатора Кубани задержали при получении взятки

Замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки

© Фото : Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского краяЗаместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов
Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края
Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 мая — РИА Новости. Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки", — сказал собеседник агентства.
Марат Тамбиев - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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23 мая, 09:42
Согласно данным на сайте местной администрации, в декабре 2021 года Власов получил должность руководителя главного управления строительства Краснодарского края, а в марте 2022-го — главы департамента строительства региона.
В декабре того же года его назначали вице-губернатором, курирующим работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также Министерство ГО и ЧС Краснодарского края.
Официальный комментарий от правоохранительных органов по задержанию Власова пока не поступал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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