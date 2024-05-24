https://ria.ru/20240524/voyska-1948265444.html

НАТО утверждает, что не намерена вводить войска на Украину

НАТО утверждает, что не намерена вводить войска на Украину - РИА Новости, 25.05.2024

НАТО утверждает, что не намерена вводить войска на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Economist, что альянс не намерен вводить войска на территорию Украины. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-24T23:45

2024-05-24T23:45

2024-05-25T00:02

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Economist, что альянс не намерен вводить войска на территорию Украины."Мы предоставляем обучение... оружие Украине, боеприпасы, но мы не будем непосредственно участвовать с территории НАТО в боевых действиях в небе над Украиной или на земле... У нас нет никаких намерений направлять сухопутные войска НАТО на Украину", - приводит издание слова Столтенберга.Как утверждает генсек НАТО изданию, цель альянса "была двоякой" - оказывать поддержку Украине, но при этом не допустить втягивания НАТО в "полномасштабный конфликт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, дмитрий песков, париж, россия