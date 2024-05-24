https://ria.ru/20240524/voennyy-1948134660.html

Солдат ВСУ угнал танк и сдался в плен под Донецком

Солдат ВСУ угнал танк и сдался в плен под Донецком - РИА Новости, 24.05.2024

Солдат ВСУ угнал танк и сдался в плен под Донецком

Военнослужащий ВСУ угнал танк и сдался в российский плен, рассказал РИА Новости военный эксперт, экс-глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:37

2024-05-24T14:37

2024-05-24T22:25

донецкая народная республика

сватово

луганская народная республика

даниил безсонов

вооруженные силы украины

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в мире

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ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Военнослужащий ВСУ угнал танк и сдался в российский плен, рассказал РИА Новости военный эксперт, экс-глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов."Сдавшегося нашим силам украинского военного зовут Лихачев Максим Анатольевич, он бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ. Перешел на нашу сторону на Донецком направлении, угнав украинский танк Т-64", — сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что украинский солдат угнал танк, так как решил, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его уже ждали по предварительной договоренности.Лихачев родился в городе Сватово в ЛНР. Поступил на службу в ВСУ в 2022 году, вернувшись на Украину из Польши.Как сообщило Минобороны 24 мая, за минувшую неделю в российский плен сдались 67 украинских военных.

https://ria.ru/20240418/plennyy-1940714541.html

https://ria.ru/20231006/plen-1900999936.html

донецкая народная республика

сватово

луганская народная республика

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донецкая народная республика, сватово, луганская народная республика, даниил безсонов, вооруженные силы украины, т-64, в мире