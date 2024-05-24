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Солдат ВСУ угнал танк и сдался в плен под Донецком
Солдат ВСУ угнал танк и сдался в плен под Донецком - РИА Новости, 24.05.2024
Солдат ВСУ угнал танк и сдался в плен под Донецком
Военнослужащий ВСУ угнал танк и сдался в российский плен, рассказал РИА Новости военный эксперт, экс-глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:37
2024-05-24T14:37
2024-05-24T22:25
донецкая народная республика
сватово
луганская народная республика
даниил безсонов
вооруженные силы украины
т-64
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ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Военнослужащий ВСУ угнал танк и сдался в российский плен, рассказал РИА Новости военный эксперт, экс-глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов."Сдавшегося нашим силам украинского военного зовут Лихачев Максим Анатольевич, он бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ. Перешел на нашу сторону на Донецком направлении, угнав украинский танк Т-64", — сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что украинский солдат угнал танк, так как решил, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его уже ждали по предварительной договоренности.Лихачев родился в городе Сватово в ЛНР. Поступил на службу в ВСУ в 2022 году, вернувшись на Украину из Польши.Как сообщило Минобороны 24 мая, за минувшую неделю в российский плен сдались 67 украинских военных.
https://ria.ru/20240418/plennyy-1940714541.html
https://ria.ru/20231006/plen-1900999936.html
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донецкая народная республика, сватово, луганская народная республика, даниил безсонов, вооруженные силы украины, т-64, в мире
Донецкая Народная Республика, Сватово, Луганская Народная Республика, Даниил Безсонов, Вооруженные силы Украины, Т-64, Специальная военная операция на Украине, В мире
Солдат ВСУ угнал танк и сдался в плен под Донецком
Военный эксперт Безсонов: военный ВСУ украл танк и сдался в плен РФ под Донецком