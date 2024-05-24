https://ria.ru/20240524/vetnam-1948033593.html

При пожаре в жилом доме во Вьетнаме погибли 14 человек

При пожаре в жилом доме во Вьетнаме погибли 14 человек - РИА Новости, 24.05.2024

При пожаре в жилом доме во Вьетнаме погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли в результате пожара в жилом доме в столице Вьетнама Ханое, сообщает новостной портал VNExpress. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T04:39

2024-05-24T04:39

2024-05-24T05:03

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в результате пожара в жилом доме в столице Вьетнама Ханое, сообщает новостной портал VNExpress. "В результате пожара в двухблочном доме в районе Каудзяй в Ханое рано утром в пятницу погибли по меньшей мере 14 человек", - говорится в публикации на сайте портала. Отмечается, что загорелся дом площадью 150 квадратных метров: в двухэтажном блоке жила семья владельца дома, а в соседнем трехэтажном находились 12 комнат для сдачи в аренду. Между блоками располагался земельный участок размером 55 квадратных метров, где продавали и ремонтировали электрические велосипеды. Были слышны несколько взрывов. Из пожара удалось спасти семь человек, утверждает портал. Согласно заявлениям местных властей, три человека находятся в больнице в стабильном состоянии.

https://ria.ru/20240515/pozhar-1946071373.html

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в мире, ханой, вьетнам