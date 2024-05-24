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При пожаре в жилом доме во Вьетнаме погибли 14 человек - РИА Новости, 24.05.2024
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04:39 24.05.2024 (обновлено: 05:03 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/vetnam-1948033593.html
При пожаре в жилом доме во Вьетнаме погибли 14 человек
При пожаре в жилом доме во Вьетнаме погибли 14 человек - РИА Новости, 24.05.2024
При пожаре в жилом доме во Вьетнаме погибли 14 человек
По меньшей мере 14 человек погибли в результате пожара в жилом доме в столице Вьетнама Ханое, сообщает новостной портал VNExpress. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T04:39
2024-05-24T05:03
в мире
ханой
вьетнам
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в результате пожара в жилом доме в столице Вьетнама Ханое, сообщает новостной портал VNExpress. "В результате пожара в двухблочном доме в районе Каудзяй в Ханое рано утром в пятницу погибли по меньшей мере 14 человек", - говорится в публикации на сайте портала. Отмечается, что загорелся дом площадью 150 квадратных метров: в двухэтажном блоке жила семья владельца дома, а в соседнем трехэтажном находились 12 комнат для сдачи в аренду. Между блоками располагался земельный участок размером 55 квадратных метров, где продавали и ремонтировали электрические велосипеды. Были слышны несколько взрывов. Из пожара удалось спасти семь человек, утверждает портал. Согласно заявлениям местных властей, три человека находятся в больнице в стабильном состоянии.
https://ria.ru/20240515/pozhar-1946071373.html
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в мире, ханой, вьетнам
В мире, Ханой, Вьетнам
При пожаре в жилом доме во Вьетнаме погибли 14 человек

VNExpress: при пожаре в жилом доме в Ханое погибли не менее 14 человек

© Flickr / Ian FullerАвтомобиль скорой помощи. Вьетнам
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Flickr / Ian Fuller
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в результате пожара в жилом доме в столице Вьетнама Ханое, сообщает новостной портал VNExpress.
"В результате пожара в двухблочном доме в районе Каудзяй в Ханое рано утром в пятницу погибли по меньшей мере 14 человек", - говорится в публикации на сайте портала.
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Отмечается, что загорелся дом площадью 150 квадратных метров: в двухэтажном блоке жила семья владельца дома, а в соседнем трехэтажном находились 12 комнат для сдачи в аренду. Между блоками располагался земельный участок размером 55 квадратных метров, где продавали и ремонтировали электрические велосипеды.
Были слышны несколько взрывов. Из пожара удалось спасти семь человек, утверждает портал. Согласно заявлениям местных властей, три человека находятся в больнице в стабильном состоянии.
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