https://ria.ru/20240524/usa-1948067469.html

В США заявили о проблемах из-за существенного повышения потребительских цен

В США заявили о проблемах из-за существенного повышения потребительских цен - РИА Новости, 24.05.2024

В США заявили о проблемах из-за существенного повышения потребительских цен

Значительное повышение потребительских цен в США за короткий промежуток времени представляет собой существенную проблему для граждан, заявила глава... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T10:43

2024-05-24T10:43

2024-05-24T10:43

экономика

цены на нефть

сша

китай

джанет йеллен

джо байден

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Значительное повышение потребительских цен в США за короткий промежуток времени представляет собой существенную проблему для граждан, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью газете Financial Times."Несмотря на значительный рост заработных плат, который, по крайней мере в среднем, превышает уровень повышения цен, существенно выросли цены, имеющие особое значение для граждан. И это существенное повышение произошло за сравнительно короткий промежуток времени, что очень заметно для людей", - сказала она.По словам Йеллен, граждане США чувствуют повышение цен при покупке продуктов питания, недвижимости, при оплате ипотеки и аренде жилья. "Повседневные расходы являются проблемой для большого числа людей", - отметила она. Как отмечает Financial Times, после вступления в должность президента США Джо Байдена в 2021 году индекс потребительских цен вырос более чем на 19%, резко повысились цены на продовольствие и бензин. Как заявили в среду в Федеральной резервной системе США, перспективы американской экономики остаются неопределенными и ее рост может быть ослаблен из-за замедления роста Китая, ухудшения ситуации на рынке коммерческой недвижимости в США, а также резкого ужесточения финансовых условий. В регуляторе также выразили обеспокоенность в связи с сохранением повышенной инфляции.

https://ria.ru/20230927/dollar-1898806706.html

https://ria.ru/20240303/fermery-1930824625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, сша, китай, джанет йеллен, джо байден