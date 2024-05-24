В США заявили о проблемах из-за существенного повышения потребительских цен
Глава Минфина Йеллен: повышение цен стало проблемой для многих жителей США
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Значительное повышение потребительских цен в США за короткий промежуток времени представляет собой существенную проблему для граждан, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью газете Financial Times.
"Несмотря на значительный рост заработных плат, который, по крайней мере в среднем, превышает уровень повышения цен, существенно выросли цены, имеющие особое значение для граждан. И это существенное повышение произошло за сравнительно короткий промежуток времени, что очень заметно для людей", - сказала она.
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По словам Йеллен, граждане США чувствуют повышение цен при покупке продуктов питания, недвижимости, при оплате ипотеки и аренде жилья.
"Повседневные расходы являются проблемой для большого числа людей", - отметила она.
Как отмечает Financial Times, после вступления в должность президента США Джо Байдена в 2021 году индекс потребительских цен вырос более чем на 19%, резко повысились цены на продовольствие и бензин.
Как заявили в среду в Федеральной резервной системе США, перспективы американской экономики остаются неопределенными и ее рост может быть ослаблен из-за замедления роста Китая, ухудшения ситуации на рынке коммерческой недвижимости в США, а также резкого ужесточения финансовых условий. В регуляторе также выразили обеспокоенность в связи с сохранением повышенной инфляции.