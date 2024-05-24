Рейтинг@Mail.ru
В Британии заявили о переломном моменте в украинском тылу - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 24.05.2024 (обновлено: 07:30 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/ukraintsy-1948040130.html
В Британии заявили о переломном моменте в украинском тылу
В Британии заявили о переломном моменте в украинском тылу - РИА Новости, 24.05.2024
В Британии заявили о переломном моменте в украинском тылу
Украинцы по всей стране не понимают, что ждет их страну и ради чего им сражаться на фронте, рассказал посетивший Украину старший аналитик Королевского... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T07:15
2024-05-24T07:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423248_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c4fbe18b03760a35f8709d083f6ce420.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украинцы по всей стране не понимают, что ждет их страну и ради чего им сражаться на фронте, рассказал посетивший Украину старший аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг в интервью изданию Financial Times. "Я бы сказал, что у них по всей стране сейчас весьма важный переломный момент. &lt;…&gt; Общество хочет понять, что ждет его впереди. &lt;….&gt; Они хотят понять, ради чего сражаются. И то, что пока им об этом не говорят — серьезная проблема", — отметил эксперт.По словам Уотлинга, сейчас ВСУ несут постоянные потери в жестоких боях, в то время как Россия лишь наращивает свое численное и материальное превосходство."Они (Украина. — Прим. ред.) теряют территории. И, что еще хуже, до сих пор нет плана, который позволил бы повернуть эту тенденцию вспять", — подчеркнул аналитик.В четверг Министерство обороны России сообщило, что группировка войск "Юг" нанесла поражение украинским силам в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Как отметили в ведомстве, противник потерял за сутки более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-миллиметровую пушку "Гиацинт-Б", четыре 152-миллиметровых гаубицы Д-20, а также 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании.
https://ria.ru/20240524/klika-1948032261.html
https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948034358.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423248_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_c46bca0325cc6c91befa84f87eb0040e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Великобритания
В Британии заявили о переломном моменте в украинском тылу

Аналитик Уотлинг: украинцы не понимают, ради чего им сражаться на фронте

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украинцы по всей стране не понимают, что ждет их страну и ради чего им сражаться на фронте, рассказал посетивший Украину старший аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг в интервью изданию Financial Times.
"Я бы сказал, что у них по всей стране сейчас весьма важный переломный момент. <…> Общество хочет понять, что ждет его впереди. <….> Они хотят понять, ради чего сражаются. И то, что пока им об этом не говорят — серьезная проблема", — отметил эксперт.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
"Формируют клику". На Украине забили тревогу из-за мятежа в Киеве
04:01
По словам Уотлинга, сейчас ВСУ несут постоянные потери в жестоких боях, в то время как Россия лишь наращивает свое численное и материальное превосходство.
"Они (Украина. — Прим. ред.) теряют территории. И, что еще хуже, до сих пор нет плана, который позволил бы повернуть эту тенденцию вспять", — подчеркнул аналитик.
В четверг Министерство обороны России сообщило, что группировка войск "Юг" нанесла поражение украинским силам в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Как отметили в ведомстве, противник потерял за сутки более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-миллиметровую пушку "Гиацинт-Б", четыре 152-миллиметровых гаубицы Д-20, а также 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский во время визита в Купянск - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В Раде раскрыли, как Зеленского обманули во время поездки на линию обороны
05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала