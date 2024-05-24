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В Британии заявили о переломном моменте в украинском тылу
В Британии заявили о переломном моменте в украинском тылу - РИА Новости, 24.05.2024
В Британии заявили о переломном моменте в украинском тылу
Украинцы по всей стране не понимают, что ждет их страну и ради чего им сражаться на фронте, рассказал посетивший Украину старший аналитик Королевского... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T07:15
2024-05-24T07:15
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украинцы по всей стране не понимают, что ждет их страну и ради чего им сражаться на фронте, рассказал посетивший Украину старший аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг в интервью изданию Financial Times. "Я бы сказал, что у них по всей стране сейчас весьма важный переломный момент. <…> Общество хочет понять, что ждет его впереди. <….> Они хотят понять, ради чего сражаются. И то, что пока им об этом не говорят — серьезная проблема", — отметил эксперт.По словам Уотлинга, сейчас ВСУ несут постоянные потери в жестоких боях, в то время как Россия лишь наращивает свое численное и материальное превосходство."Они (Украина. — Прим. ред.) теряют территории. И, что еще хуже, до сих пор нет плана, который позволил бы повернуть эту тенденцию вспять", — подчеркнул аналитик.В четверг Министерство обороны России сообщило, что группировка войск "Юг" нанесла поражение украинским силам в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Как отметили в ведомстве, противник потерял за сутки более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-миллиметровую пушку "Гиацинт-Б", четыре 152-миллиметровых гаубицы Д-20, а также 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Великобритания
В Британии заявили о переломном моменте в украинском тылу
Аналитик Уотлинг: украинцы не понимают, ради чего им сражаться на фронте