https://ria.ru/20240524/ukraine-1948210557.html
На Украине достаточно желающих возглавить страну, заявил Лукашенко
На Украине достаточно желающих возглавить страну, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2024
На Украине достаточно желающих возглавить страну, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что на Украине достаточно желающих возглавить страну как среди военных, так и гражданских, текущий... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:06
2024-05-24T18:06
2024-05-24T18:19
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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что на Украине достаточно желающих возглавить страну как среди военных, так и гражданских, текущий год "определит многое" в этой стране. "Опять же: там демократия. Там сегодня и среди военных, и среди гражданских желающих возглавить страну и повести её по-новому на войну и против войны достаточно. Ситуация развивается так, как развивается. Думаю, что этот год многое определит, очень многое", - сказал Лукашенко на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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в мире, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Россия, Александр Лукашенко
На Украине достаточно желающих возглавить страну, заявил Лукашенко
Лукашенко: на Украине достаточно желающих возглавить страну, включая военных