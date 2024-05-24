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В Киеве оценили заявления Зеленского о возвращении к границам 1991 года - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948086747.html
В Киеве оценили заявления Зеленского о возвращении к границам 1991 года
В Киеве оценили заявления Зеленского о возвращении к границам 1991 года - РИА Новости, 24.05.2024
В Киеве оценили заявления Зеленского о возвращении к границам 1991 года
Высокопоставленные украинские чиновники в частном порядке считают нереалистичными заявления Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года и просто... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:09
2024-05-24T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Высокопоставленные украинские чиновники в частном порядке считают нереалистичными заявления Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года и просто надеются на выживание государства, пишет газета Guardian. Как отмечает издание, Зеленского на Украине критикуют за поддержание нереалистичных надежд на возвращение к границам 1991 года. Высокопоставленные чиновники, указывает Guardian, более сдержанно определяют свое видение победы Украины. "Публично я поддерживаю то, что говорит (Зеленский)... Негласно я считаю, что нам следует выжить в качестве независимого западного государства", - приводит издание слова одного из украинских должностных лиц. В конце марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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в мире, украина, москва, киев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Киев, Владимир Зеленский
В Киеве оценили заявления Зеленского о возвращении к границам 1991 года

Guardian: чиновники в Киеве назвали возвращение к границам 1991 г нереалистичным

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Высокопоставленные украинские чиновники в частном порядке считают нереалистичными заявления Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года и просто надеются на выживание государства, пишет газета Guardian.
Как отмечает издание, Зеленского на Украине критикуют за поддержание нереалистичных надежд на возвращение к границам 1991 года. Высокопоставленные чиновники, указывает Guardian, более сдержанно определяют свое видение победы Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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"Публично я поддерживаю то, что говорит (Зеленский)... Негласно я считаю, что нам следует выжить в качестве независимого западного государства", - приводит издание слова одного из украинских должностных лиц.
В конце марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваКиевВладимир Зеленский
 
 
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