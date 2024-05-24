https://ria.ru/20240524/ukraina-1948086747.html

В Киеве оценили заявления Зеленского о возвращении к границам 1991 года

В Киеве оценили заявления Зеленского о возвращении к границам 1991 года - РИА Новости, 24.05.2024

В Киеве оценили заявления Зеленского о возвращении к границам 1991 года

Высокопоставленные украинские чиновники в частном порядке считают нереалистичными заявления Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года и просто... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:09

2024-05-24T12:09

2024-05-24T12:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

москва

киев

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Высокопоставленные украинские чиновники в частном порядке считают нереалистичными заявления Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года и просто надеются на выживание государства, пишет газета Guardian. Как отмечает издание, Зеленского на Украине критикуют за поддержание нереалистичных надежд на возвращение к границам 1991 года. Высокопоставленные чиновники, указывает Guardian, более сдержанно определяют свое видение победы Украины. "Публично я поддерживаю то, что говорит (Зеленский)... Негласно я считаю, что нам следует выжить в качестве независимого западного государства", - приводит издание слова одного из украинских должностных лиц. В конце марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

украина

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, москва, киев, владимир зеленский