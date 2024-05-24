В Киеве оценили заявления Зеленского о возвращении к границам 1991 года
Guardian: чиновники в Киеве назвали возвращение к границам 1991 г нереалистичным
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Высокопоставленные украинские чиновники в частном порядке считают нереалистичными заявления Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года и просто надеются на выживание государства, пишет газета Guardian.
Как отмечает издание, Зеленского на Украине критикуют за поддержание нереалистичных надежд на возвращение к границам 1991 года. Высокопоставленные чиновники, указывает Guardian, более сдержанно определяют свое видение победы Украины.
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"Публично я поддерживаю то, что говорит (Зеленский)... Негласно я считаю, что нам следует выжить в качестве независимого западного государства", - приводит издание слова одного из украинских должностных лиц.
В конце марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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