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Поставки оружия не спасают Украину от потери территорий, заявил Азаров - РИА Новости, 24.05.2024
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12:04 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948085554.html
Поставки оружия не спасают Украину от потери территорий, заявил Азаров
Поставки оружия не спасают Украину от потери территорий, заявил Азаров - РИА Новости, 24.05.2024
Поставки оружия не спасают Украину от потери территорий, заявил Азаров
Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил в Telegram-канале, что даже поставки вооружения и техники для ВСУ из западных стран не спасают Украину от... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:04
2024-05-24T12:04
в мире
украина
россия
харьковская область
николай азаров (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил в Telegram-канале, что даже поставки вооружения и техники для ВСУ из западных стран не спасают Украину от лавинообразной потери территорий. "Потери ВСУ территорий приобрели лавинообразный характер. Украина теряет территории даже несмотря на поставки западного вооружения и техники", - написал Азаров. Он отметил. что только в Харьковской области Россия взяла под контроль 49 населенных пунктов, в том числе 36 - в Купянском районе. Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. даже если ритмичность поставок военного назначения Украине со стороны Запада и США будет восстановлена, это все равно не позволит поменять динамику на фронтах. По его оценке, положение сил Киева на фронтах неблагоприятное. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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в мире, украина, россия, харьковская область, николай азаров (политик), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Харьковская область, Николай Азаров (политик), Вооруженные силы Украины
Поставки оружия не спасают Украину от потери территорий, заявил Азаров

Азаров: поставки вооружения и техники не спасают Украину от потери территорий

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил в Telegram-канале, что даже поставки вооружения и техники для ВСУ из западных стран не спасают Украину от лавинообразной потери территорий.
"Потери ВСУ территорий приобрели лавинообразный характер. Украина теряет территории даже несмотря на поставки западного вооружения и техники", - написал Азаров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает!
Вчера, 08:00
Он отметил. что только в Харьковской области Россия взяла под контроль 49 населенных пунктов, в том числе 36 - в Купянском районе.
Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. даже если ритмичность поставок военного назначения Украине со стороны Запада и США будет восстановлена, это все равно не позволит поменять динамику на фронтах. По его оценке, положение сил Киева на фронтах неблагоприятное.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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15 мая, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияХарьковская областьНиколай Азаров (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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