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Орбан: в штабе НАТО в Брюсселе ищут способ участия в конфликте на Украине
Орбан: в штабе НАТО в Брюсселе ищут способ участия в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.05.2024
Орбан: в штабе НАТО в Брюсселе ищут способ участия в конфликте на Украине
В штабе НАТО в Брюсселе рабочие группы сейчас пытаются определить, как НАТО может принять участие в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:34
2024-05-24T09:34
2024-05-24T09:50
специальная военная операция на украине
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виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 24 мая - РИА Новости. В штабе НАТО в Брюсселе рабочие группы сейчас пытаются определить, как НАТО может принять участие в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Сейчас в центре НАТО в Брюсселе работают финансовая комиссия, комиссия по подготовке - конечно, не хочу раскрывать детали, но это все уже говорил генеральный секретарь НАТО - рабочие группы работают над тем, чтобы определить, как НАТО могла бы принять участие в этой войне", - сказал Орбан.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Орбан: в штабе НАТО в Брюсселе ищут способ участия в конфликте на Украине
Орбан: в Брюсселе пытаются определить способ участия НАТО в конфликте на Украине