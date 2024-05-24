https://ria.ru/20240524/ukraina-1948055815.html

Орбан: в штабе НАТО в Брюсселе ищут способ участия в конфликте на Украине

Орбан: в штабе НАТО в Брюсселе ищут способ участия в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.05.2024

Орбан: в штабе НАТО в Брюсселе ищут способ участия в конфликте на Украине

В штабе НАТО в Брюсселе рабочие группы сейчас пытаются определить, как НАТО может принять участие в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T09:34

2024-05-24T09:34

2024-05-24T09:50

специальная военная операция на украине

в мире

брюссель

украина

венгрия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 24 мая - РИА Новости. В штабе НАТО в Брюсселе рабочие группы сейчас пытаются определить, как НАТО может принять участие в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Сейчас в центре НАТО в Брюсселе работают финансовая комиссия, комиссия по подготовке - конечно, не хочу раскрывать детали, но это все уже говорил генеральный секретарь НАТО - рабочие группы работают над тем, чтобы определить, как НАТО могла бы принять участие в этой войне", - сказал Орбан.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

брюссель

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, брюссель, украина, венгрия, виктор орбан, нато