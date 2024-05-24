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Орбан: в штабе НАТО в Брюсселе ищут способ участия в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:34 24.05.2024 (обновлено: 09:50 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948055815.html
Орбан: в штабе НАТО в Брюсселе ищут способ участия в конфликте на Украине
Орбан: в штабе НАТО в Брюсселе ищут способ участия в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.05.2024
Орбан: в штабе НАТО в Брюсселе ищут способ участия в конфликте на Украине
В штабе НАТО в Брюсселе рабочие группы сейчас пытаются определить, как НАТО может принять участие в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:34
2024-05-24T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
брюссель
украина
венгрия
виктор орбан
нато
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БУДАПЕШТ, 24 мая - РИА Новости. В штабе НАТО в Брюсселе рабочие группы сейчас пытаются определить, как НАТО может принять участие в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Сейчас в центре НАТО в Брюсселе работают финансовая комиссия, комиссия по подготовке - конечно, не хочу раскрывать детали, но это все уже говорил генеральный секретарь НАТО - рабочие группы работают над тем, чтобы определить, как НАТО могла бы принять участие в этой войне", - сказал Орбан.
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
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Орбан: в штабе НАТО в Брюсселе ищут способ участия в конфликте на Украине

Орбан: в Брюсселе пытаются определить способ участия НАТО в конфликте на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 24 мая - РИА Новости. В штабе НАТО в Брюсселе рабочие группы сейчас пытаются определить, как НАТО может принять участие в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Сейчас в центре НАТО в Брюсселе работают финансовая комиссия, комиссия по подготовке - конечно, не хочу раскрывать детали, но это все уже говорил генеральный секретарь НАТО - рабочие группы работают над тем, чтобы определить, как НАТО могла бы принять участие в этой войне", - сказал Орбан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрюссельУкраинаВенгрияВиктор ОрбанНАТО
 
 
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