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Бортников рассказал, как Киев вербует молодежь в террористы - РИА Новости, 24.05.2024
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08:24 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948045115.html
Бортников рассказал, как Киев вербует молодежь в террористы
Бортников рассказал, как Киев вербует молодежь в террористы - РИА Новости, 24.05.2024
Бортников рассказал, как Киев вербует молодежь в террористы
Спецслужбы Киева активно вербуют молодёжь в террористы через пропаганду проукраинских националистических формирований в соцсетях, заявил директор ФСБ России... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:24
2024-05-24T08:24
россия
украина
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Спецслужбы Киева активно вербуют молодёжь в террористы через пропаганду проукраинских националистических формирований в соцсетях, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу по вовлечению в террористическую деятельность молодёжи и подростков путем пропаганды проукраинских националистических формирований в социальных сетях", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
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россия, украина, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире
Россия, Украина, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, В мире
Бортников рассказал, как Киев вербует молодежь в террористы

Бортников: Киев вербует молодежь в террористы через пропаганду национализма

© AP Photo / Jae C. HongГруппа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Спецслужбы Киева активно вербуют молодёжь в террористы через пропаганду проукраинских националистических формирований в соцсетях, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу по вовлечению в террористическую деятельность молодёжи и подростков путем пропаганды проукраинских националистических формирований в социальных сетях", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
ФСБ предупредила об угрозе провокационных звонков с Украины
26 марта, 12:06
 
РоссияУкраинаАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГВ мире
 
 
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