https://ria.ru/20240524/ukraina-1948045115.html

Бортников рассказал, как Киев вербует молодежь в террористы

Бортников рассказал, как Киев вербует молодежь в террористы - РИА Новости, 24.05.2024

Бортников рассказал, как Киев вербует молодежь в террористы

Спецслужбы Киева активно вербуют молодёжь в террористы через пропаганду проукраинских националистических формирований в соцсетях, заявил директор ФСБ России... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:24

2024-05-24T08:24

2024-05-24T08:24

россия

украина

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Спецслужбы Киева активно вербуют молодёжь в террористы через пропаганду проукраинских националистических формирований в соцсетях, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу по вовлечению в террористическую деятельность молодёжи и подростков путем пропаганды проукраинских националистических формирований в социальных сетях", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.

https://ria.ru/20240326/provokatsii-1935859005.html

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россия, украина, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире