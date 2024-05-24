https://ria.ru/20240524/ukraina-1948045115.html
Бортников рассказал, как Киев вербует молодежь в террористы
Бортников рассказал, как Киев вербует молодежь в террористы - РИА Новости, 24.05.2024
Бортников рассказал, как Киев вербует молодежь в террористы
Спецслужбы Киева активно вербуют молодёжь в террористы через пропаганду проукраинских националистических формирований в соцсетях, заявил директор ФСБ России... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:24
2024-05-24T08:24
2024-05-24T08:24
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Спецслужбы Киева активно вербуют молодёжь в террористы через пропаганду проукраинских националистических формирований в соцсетях, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу по вовлечению в террористическую деятельность молодёжи и подростков путем пропаганды проукраинских националистических формирований в социальных сетях", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
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россия, украина, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире
Россия, Украина, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, В мире
Бортников рассказал, как Киев вербует молодежь в террористы
Бортников: Киев вербует молодежь в террористы через пропаганду национализма