https://ria.ru/20240524/ukraina-1948042892.html
Украина тиражирует неработающие "формулы мира", заявил Бортников
Украина тиражирует неработающие "формулы мира", заявил Бортников - РИА Новости, 24.05.2024
Украина тиражирует неработающие "формулы мира", заявил Бортников
Киев под непосредственным давлением своих западных покровителей срывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию, вместо этого... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:10
2024-05-24T08:10
2024-05-24T08:10
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александр бортников
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Киев под непосредственным давлением своих западных покровителей срывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию, вместо этого тиражирует неработающие "формулы мира", заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Хочу особо подчеркнуть, что именно под непосредственным давлением западных покровителей Украина последовательно срывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию конфликта. Вместо этого происходит тиражирование неработающих, искусственных так называемых "формул мира", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Украина тиражирует неработающие "формулы мира", заявил Бортников
Бортников: Киев под давлением Запада тиражирует неработающие "формулы мира"