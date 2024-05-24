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Украина тиражирует неработающие "формулы мира", заявил Бортников - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948042892.html
Украина тиражирует неработающие "формулы мира", заявил Бортников
Украина тиражирует неработающие "формулы мира", заявил Бортников - РИА Новости, 24.05.2024
Украина тиражирует неработающие "формулы мира", заявил Бортников
Киев под непосредственным давлением своих западных покровителей срывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию, вместо этого... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:10
2024-05-24T08:10
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Киев под непосредственным давлением своих западных покровителей срывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию, вместо этого тиражирует неработающие "формулы мира", заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Хочу особо подчеркнуть, что именно под непосредственным давлением западных покровителей Украина последовательно срывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию конфликта. Вместо этого происходит тиражирование неработающих, искусственных так называемых "формул мира", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914825386.html
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в мире, киев, россия, украина, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Украина тиражирует неработающие "формулы мира", заявил Бортников

Бортников: Киев под давлением Запада тиражирует неработающие "формулы мира"

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Киев под непосредственным давлением своих западных покровителей срывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию, вместо этого тиражирует неработающие "формулы мира", заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Хочу особо подчеркнуть, что именно под непосредственным давлением западных покровителей Украина последовательно срывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию конфликта. Вместо этого происходит тиражирование неработающих, искусственных так называемых "формул мира", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГ
 
 
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