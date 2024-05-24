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Полянский прокомментировал призывы Запада нанести удары по России - РИА Новости, 24.05.2024
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06:34 24.05.2024 (обновлено: 06:39 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948038156.html
Полянский прокомментировал призывы Запада нанести удары по России
Полянский прокомментировал призывы Запада нанести удары по России - РИА Новости, 24.05.2024
Полянский прокомментировал призывы Запада нанести удары по России
Страны Запада понимают, какими могут быть последствия применения Киевом их вооружений по целям, расположенным на территории РФ, и не питают иллюзий на этот... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T06:34
2024-05-24T06:39
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ООН, 24 мая – РИА Новости. Страны Запада понимают, какими могут быть последствия применения Киевом их вооружений по целям, расположенным на территории РФ, и не питают иллюзий на этот счет, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. Также группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". "Мы знаем, и западные страны прекрасно знают, какими могут быть последствия применения или неприменения оружия с высокой дальностью поражения по определенным целям. Я не думаю, что у них есть какие-либо иллюзии по этому поводу", - сказал Полянский, комментируя звучащие на Западе призывы наносить удары по целям внутри российской территории. Как отметил высокопоставленный дипломат, Россия сфокусирована на достижении своих целей в рамках специальной военной операции на Украине, а потому "не отвлекается на позиции отдельных западных лидеров, которые сегодня говорят одно, а завтра – другое". "Причем они будут лгать в обеих случаях, поскольку, как мне кажется, они привыкли к этой лжи и дезинформации международного сообщества", - указал Полянский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о призыве конгрессменов США разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, сказал, что в конгрессе много "горячих голов", которые хотели бы спровоцировать напряженность. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что такие призывы безрассудны и грозят втягиванием США в конфликт.
https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948034358.html
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
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россия, сша, украина, дмитрий полянский, майкл маккол, энтони блинкен, оон, в мире
Россия, США, Украина, Дмитрий Полянский, Майкл Маккол, Энтони Блинкен, ООН, В мире
Полянский прокомментировал призывы Запада нанести удары по России

Полянский: Запад понимает последствия применения Киевом оружия по целям в России

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 мая – РИА Новости. Страны Запада понимают, какими могут быть последствия применения Киевом их вооружений по целям, расположенным на территории РФ, и не питают иллюзий на этот счет, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. Также группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
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"Мы знаем, и западные страны прекрасно знают, какими могут быть последствия применения или неприменения оружия с высокой дальностью поражения по определенным целям. Я не думаю, что у них есть какие-либо иллюзии по этому поводу", - сказал Полянский, комментируя звучащие на Западе призывы наносить удары по целям внутри российской территории.
Как отметил высокопоставленный дипломат, Россия сфокусирована на достижении своих целей в рамках специальной военной операции на Украине, а потому "не отвлекается на позиции отдельных западных лидеров, которые сегодня говорят одно, а завтра – другое".
"Причем они будут лгать в обеих случаях, поскольку, как мне кажется, они привыкли к этой лжи и дезинформации международного сообщества", - указал Полянский.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о призыве конгрессменов США разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, сказал, что в конгрессе много "горячих голов", которые хотели бы спровоцировать напряженность. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что такие призывы безрассудны и грозят втягиванием США в конфликт.
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