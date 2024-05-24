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Турция планирует запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" в течение года - РИА Новости, 24.05.2024
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21:40 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/turtsiya-1948255457.html
Турция планирует запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" в течение года
Турция планирует запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" в течение года - РИА Новости, 24.05.2024
Турция планирует запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" в течение года
Турецкие власти надеются, что запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" атомной электростанции "Аккую" на юге страны состоится в течение года, заявил в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T21:40
2024-05-24T21:40
в мире
турция
анкара (провинция)
россия
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СТАМБУЛ, 24 мая - РИА Новости. Турецкие власти надеются, что запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" атомной электростанции "Аккую" на юге страны состоится в течение года, заявил в пятницу министр энергетики Алпарслан Байрактар. Пусконаладочные работы идут полным ходом на первом энергоблоке АЭС "Аккую", проходит проверка всех систем перед масштабными испытаниями, заявил на прошлой неделе директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. "Мы планируем ввести в эксплуатацию первый энергоблок в течение года. Всего на АЭС четыре блока, наша цель - об этом я говорил и когда занял должность министра - ввести в эксплуатацию все 4 блока к 2028 году. После этого АЭС будет обеспечивать 10% электроэнергии в Турции", - заявил министр в интервью телеканалу Habertürk. Он отметил, что на строительной площадке, одной из крупнейших в мире, трудятся более 30 тысяч человек. Байрактар вновь отметил, что Турция нуждается еще как минимум в восьми энергоблоках, в связи с этим Анкара продолжает переговоры с РФ, Республикой Корея и КНР по вопросу строительства двух АЭС в Синопе и Фракии. С Японией переговоры застопорились, отметил министр. Власти обсуждают и строительство малых модульных реакторов. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на нынешний год. Сооружение АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
https://ria.ru/20240409/akkuyu-1938775633.html
https://ria.ru/20240324/turtsiya-1935530218.html
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в мире, турция, анкара (провинция), россия, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Турция, Анкара (провинция), Россия, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Турция планирует запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" в течение года

Турция планирует запустить первый энергоблок "Аккую" на юге страны в этом году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАтомная станция "Аккую" в Турции
Атомная станция Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Атомная станция "Аккую" в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 24 мая - РИА Новости. Турецкие власти надеются, что запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" атомной электростанции "Аккую" на юге страны состоится в течение года, заявил в пятницу министр энергетики Алпарслан Байрактар.
Пусконаладочные работы идут полным ходом на первом энергоблоке АЭС "Аккую", проходит проверка всех систем перед масштабными испытаниями, заявил на прошлой неделе директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин.
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"Мы планируем ввести в эксплуатацию первый энергоблок в течение года. Всего на АЭС четыре блока, наша цель - об этом я говорил и когда занял должность министра - ввести в эксплуатацию все 4 блока к 2028 году. После этого АЭС будет обеспечивать 10% электроэнергии в Турции", - заявил министр в интервью телеканалу Habertürk.
Он отметил, что на строительной площадке, одной из крупнейших в мире, трудятся более 30 тысяч человек.
Байрактар вновь отметил, что Турция нуждается еще как минимум в восьми энергоблоках, в связи с этим Анкара продолжает переговоры с РФ, Республикой Корея и КНР по вопросу строительства двух АЭС в Синопе и Фракии. С Японией переговоры застопорились, отметил министр. Власти обсуждают и строительство малых модульных реакторов.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на нынешний год. Сооружение АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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В миреТурцияАнкара (провинция)РоссияАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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