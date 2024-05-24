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Чернышенко рассказал о духовных ценностях в России
Чернышенко рассказал о духовных ценностях в России - РИА Новости, 24.05.2024
Чернышенко рассказал о духовных ценностях в России
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в День славянской письменности и культуры отметил, что ценности России, основные на духовных скрепах, позволяют стране... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:51
2024-05-24T20:51
2024-05-24T20:57
религия
россия
дмитрий чернышенко
русская православная церковь
день славянской письменности и культуры
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в День славянской письменности и культуры отметил, что ценности России, основные на духовных скрепах, позволяют стране сохранять устойчивость и суверенитет. "В нашем государстве ценности, слава Богу, сохраняются, ценности, которые основаны на наших духовных исторических скрепах. И они позволяют нашей стране сохранять устойчивость и свой суверенитет", - сказал Чернышенко, добавив, что так происходит не во всех государствах. Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры – день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. В этот день также отмечает тезоименитство патриарх Кирилл.
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россия, дмитрий чернышенко, русская православная церковь, день славянской письменности и культуры, общество
Религия, Россия, Дмитрий Чернышенко, Русская православная церковь, День славянской письменности и культуры, Общество
Чернышенко рассказал о духовных ценностях в России
Чернышенко: ценности РФ позволяют стране сохранять устойчивость и суверенитет