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Чернышенко рассказал о духовных ценностях в России

Чернышенко рассказал о духовных ценностях в России - РИА Новости, 24.05.2024

Чернышенко рассказал о духовных ценностях в России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в День славянской письменности и культуры отметил, что ценности России, основные на духовных скрепах, позволяют стране... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T20:51

2024-05-24T20:51

2024-05-24T20:57

религия

россия

дмитрий чернышенко

русская православная церковь

день славянской письменности и культуры

общество

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в День славянской письменности и культуры отметил, что ценности России, основные на духовных скрепах, позволяют стране сохранять устойчивость и суверенитет. "В нашем государстве ценности, слава Богу, сохраняются, ценности, которые основаны на наших духовных исторических скрепах. И они позволяют нашей стране сохранять устойчивость и свой суверенитет", - сказал Чернышенко, добавив, что так происходит не во всех государствах. Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры – день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. В этот день также отмечает тезоименитство патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20230524/prazdnik-1873460506.html

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россия, дмитрий чернышенко, русская православная церковь, день славянской письменности и культуры, общество