https://ria.ru/20240524/trevoga-1948260444.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.05.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины третий раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T22:34
2024-05-24T22:34
2024-05-24T22:40
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины третий раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, начиная с 22.32 мск, тревога звучит на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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Киев, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу