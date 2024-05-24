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В Киеве и двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.05.2024
В Киеве и двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и Черниговской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:37
2024-05-24T09:37
2024-05-24T09:37
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и Черниговской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты министерства, сигнал тревоги прозвучал практически одновременно в столице и указанных регионах - в 08.57 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, киев, черниговская область, украина
В мире, Киев, Черниговская область, Специальная военная операция на Украине, Украина
В Киеве и двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу