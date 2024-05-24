https://ria.ru/20240524/tovarooborot-1948031590.html

Товарооборот России и Белоруссии вырос на 4,2 процента

Товарооборот России и Белоруссии вырос на 4,2 процента - РИА Новости, 24.05.2024

Товарооборот России и Белоруссии вырос на 4,2 процента

Товарооборот России и Белоруссии в первом квартале 2024 года вырос на 4,2 процента, и стороны будут стремиться к превышению по итогам 2024 года результата за... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T03:12

2024-05-24T03:12

2024-05-24T03:18

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии в первом квартале 2024 года вырос на 4,2 процента, и стороны будут стремиться к превышению по итогам 2024 года результата за 2023 год, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой. "Результаты первого квартала показывают, что, невзирая на высокую базу прошлого года, наш товарооборот вырос еще на 4,2 процента", — сказал агентству посол Белоруссии, отметив, что стороны будут "все делать" для превышения результата 2023 года. Дипломат добавил, что исключительно по товарам во взаимной торговле объем в 50 миллиардов долларов будет несколько превышен. "То, что мы занимаем 4-5 место с точки зрения экономической значимости для России – это, я считаю, прекрасный результат. Мы, конечно, будем стремиться и выше, но уже текущие цифры очень и очень серьезные", — отметил посол.В 2023 году товарооборот России и Белоруссии достиг рекордной отметки, составив примерно 53 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240521/imuschestvo-1947395453.html

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россия, белоруссия, в мире, экономика