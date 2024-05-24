https://ria.ru/20240524/tovarooborot-1948031590.html
Товарооборот России и Белоруссии вырос на 4,2 процента
Товарооборот России и Белоруссии вырос на 4,2 процента - РИА Новости, 24.05.2024
Товарооборот России и Белоруссии вырос на 4,2 процента
Товарооборот России и Белоруссии в первом квартале 2024 года вырос на 4,2 процента, и стороны будут стремиться к превышению по итогам 2024 года результата за... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T03:12
2024-05-24T03:12
2024-05-24T03:18
россия
белоруссия
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии в первом квартале 2024 года вырос на 4,2 процента, и стороны будут стремиться к превышению по итогам 2024 года результата за 2023 год, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой. "Результаты первого квартала показывают, что, невзирая на высокую базу прошлого года, наш товарооборот вырос еще на 4,2 процента", — сказал агентству посол Белоруссии, отметив, что стороны будут "все делать" для превышения результата 2023 года. Дипломат добавил, что исключительно по товарам во взаимной торговле объем в 50 миллиардов долларов будет несколько превышен. "То, что мы занимаем 4-5 место с точки зрения экономической значимости для России – это, я считаю, прекрасный результат. Мы, конечно, будем стремиться и выше, но уже текущие цифры очень и очень серьезные", — отметил посол.В 2023 году товарооборот России и Белоруссии достиг рекордной отметки, составив примерно 53 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240521/imuschestvo-1947395453.html
https://ria.ru/20240424/atom-1942059510.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, в мире, экономика
Россия, Белоруссия, В мире, Экономика
Товарооборот России и Белоруссии вырос на 4,2 процента
Крутой: товарооборот России и Белоруссии в первом квартале года вырос на 4,2%
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии в первом квартале 2024 года вырос на 4,2 процента, и стороны будут стремиться к превышению по итогам 2024 года результата за 2023 год, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.
"Результаты первого квартала показывают, что, невзирая на высокую базу прошлого года, наш товарооборот вырос еще на 4,2 процента", — сказал агентству посол Белоруссии, отметив, что стороны будут "все делать" для превышения результата 2023 года.
Дипломат добавил, что исключительно по товарам во взаимной торговле объем в 50 миллиардов долларов будет несколько превышен.
"То, что мы занимаем 4-5 место с точки зрения экономической значимости для России – это, я считаю, прекрасный результат. Мы, конечно, будем стремиться и выше, но уже текущие цифры очень и очень серьезные", — отметил посол.
В 2023 году товарооборот России и Белоруссии достиг рекордной отметки, составив примерно 53 миллиарда долларов.