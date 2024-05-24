https://ria.ru/20240524/tekhnologii-1948237533.html

Хинштейн призвал продолжать работу по развитию цифровой инклюзии

Хинштейн призвал продолжать работу по развитию цифровой инклюзии - РИА Новости, 24.05.2024

Хинштейн призвал продолжать работу по развитию цифровой инклюзии

Глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн в ходе выездного заседания в рамках конференции "Цифровая индустрия... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T19:23

2024-05-24T19:23

2024-05-24T19:34

технологии

нижегородская область

нижний новгород

александр хинштейн

глеб никитин

илья лебедев

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая- РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн в ходе выездного заседания в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР-2024") в Нижнем Новгороде заявил о необходимости продолжения работы по развитию цифровой инклюзии для людей с ограниченными возможностями. "Важное социальное предложение прозвучало от коллег из Нижегородской области — учитывать при разработке национальных проектов "Экономика данных" и "Кадры" то, насколько в них отражены задачи равного доступа к экономике данных для людей с физическими особенностями. Цифровая инклюзия действительно сильно преобразила жизнь россиян с инвалидностью, работа в данном направлении должна продолжаться", - сказал Хинштейн. В беседе с журналистами он отметил, что на него произвело впечатление разработанное в Нижегородской области программно-аппаратное решение, которое позволяет пользователям с определенными ограничениями по здоровью и экстренным службам общаться между собой через смс-сообщения – так называемый смс-шлюз. "Безусловно, уникальный проект, реализуемый на территории области, касающийся инклюзивной среды… Действительно, если у человека сложности с точки зрения возможности голосового сообщения, есть какие-то проблемы, смс-шлюз в данном случае будет спасением. И здесь, в Нижегородской области, это решение уже подготовлено, дальше оно будет реализовываться", - заявил Хинштейн. Он подчеркнул, что в Нижегородской области "много позитивного опыта, очень много успешных практик, которые достойны того, чтобы масштабироваться и в других регионах реализовываться". В свою очередь руководитель проектов АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области" Илья Лебедев отметил, что у региона есть своя экспертиза по цифровой доступности. "Данные Росстата по пользователям с инвалидностью требуют внимания государства. Каждый второй не пользуется интернетом вообще, и лишь каждый третий использует его для решения повседневных задач. Поэтому мы комплексно подходим к адаптации цифровой среды – от аудита доступности госсайтов до обучения цифровой грамотности инвалидов по зрению", - сказал он. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что необходим равный доступ к информации для людей с физическими особенностями. "Считаю, что наш опыт и успешные практики могут быть применены для развития новой цифровой среды в масштабах страны. Портал регионального правительства уже полностью адаптирован для незрячих пользователей. В интересах людей с нарушениями слуха и речи подписали соглашение со Сбером о развитии технологии распознавания русского жестового языка. А в ИТ-кампусе "Неймарк" образовательные программы для разработчиков и дизайнеров будут включать цифровую доступность", - заявил Никитин. В ходе заседания также обсуждалась цифровая трансформация госуслуг в регионе и переход к концепции "0-0-0", когда для получения услуги не нужен ручной ввод информации при заполнении формы, нет необходимости предоставления бумажных документов – услуги предоставляются автоматически в режиме онлайн. "Например, мы создали региональный центр оптимизации госуслуг. Его задача – упростить взаимодействие граждан с госструктурами. По региональному маткапиталу планируем сократить количество необходимых для получения документов с 11 до 1. И таких целей очень много", - сообщил Никитин, отметив, что для этого "нужно содействие федеральных структур". ЦИПР - одно из самых крупных деловых мероприятий в сфере цифровой экономики в стране - проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая.

https://ria.ru/20240523/tekhnologii-1947954329.html

https://ria.ru/20231002/gosduma-1899877096.html

https://ria.ru/20231214/zakon-1915699953.html

нижегородская область

нижний новгород

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технологии, нижегородская область, нижний новгород, александр хинштейн, глеб никитин, илья лебедев, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)