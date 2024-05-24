https://ria.ru/20240524/tekhnologii-1948237533.html
Хинштейн призвал продолжать работу по развитию цифровой инклюзии
Хинштейн призвал продолжать работу по развитию цифровой инклюзии - РИА Новости, 24.05.2024
Хинштейн призвал продолжать работу по развитию цифровой инклюзии
Глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн в ходе выездного заседания в рамках конференции "Цифровая индустрия... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:23
2024-05-24T19:23
2024-05-24T19:34
технологии
нижегородская область
нижний новгород
александр хинштейн
глеб никитин
илья лебедев
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая- РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн в ходе выездного заседания в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР-2024") в Нижнем Новгороде заявил о необходимости продолжения работы по развитию цифровой инклюзии для людей с ограниченными возможностями. "Важное социальное предложение прозвучало от коллег из Нижегородской области — учитывать при разработке национальных проектов "Экономика данных" и "Кадры" то, насколько в них отражены задачи равного доступа к экономике данных для людей с физическими особенностями. Цифровая инклюзия действительно сильно преобразила жизнь россиян с инвалидностью, работа в данном направлении должна продолжаться", - сказал Хинштейн. В беседе с журналистами он отметил, что на него произвело впечатление разработанное в Нижегородской области программно-аппаратное решение, которое позволяет пользователям с определенными ограничениями по здоровью и экстренным службам общаться между собой через смс-сообщения – так называемый смс-шлюз. "Безусловно, уникальный проект, реализуемый на территории области, касающийся инклюзивной среды… Действительно, если у человека сложности с точки зрения возможности голосового сообщения, есть какие-то проблемы, смс-шлюз в данном случае будет спасением. И здесь, в Нижегородской области, это решение уже подготовлено, дальше оно будет реализовываться", - заявил Хинштейн. Он подчеркнул, что в Нижегородской области "много позитивного опыта, очень много успешных практик, которые достойны того, чтобы масштабироваться и в других регионах реализовываться". В свою очередь руководитель проектов АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области" Илья Лебедев отметил, что у региона есть своя экспертиза по цифровой доступности. "Данные Росстата по пользователям с инвалидностью требуют внимания государства. Каждый второй не пользуется интернетом вообще, и лишь каждый третий использует его для решения повседневных задач. Поэтому мы комплексно подходим к адаптации цифровой среды – от аудита доступности госсайтов до обучения цифровой грамотности инвалидов по зрению", - сказал он. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что необходим равный доступ к информации для людей с физическими особенностями. "Считаю, что наш опыт и успешные практики могут быть применены для развития новой цифровой среды в масштабах страны. Портал регионального правительства уже полностью адаптирован для незрячих пользователей. В интересах людей с нарушениями слуха и речи подписали соглашение со Сбером о развитии технологии распознавания русского жестового языка. А в ИТ-кампусе "Неймарк" образовательные программы для разработчиков и дизайнеров будут включать цифровую доступность", - заявил Никитин. В ходе заседания также обсуждалась цифровая трансформация госуслуг в регионе и переход к концепции "0-0-0", когда для получения услуги не нужен ручной ввод информации при заполнении формы, нет необходимости предоставления бумажных документов – услуги предоставляются автоматически в режиме онлайн. "Например, мы создали региональный центр оптимизации госуслуг. Его задача – упростить взаимодействие граждан с госструктурами. По региональному маткапиталу планируем сократить количество необходимых для получения документов с 11 до 1. И таких целей очень много", - сообщил Никитин, отметив, что для этого "нужно содействие федеральных структур". ЦИПР - одно из самых крупных деловых мероприятий в сфере цифровой экономики в стране - проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая.
https://ria.ru/20240523/tekhnologii-1947954329.html
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технологии, нижегородская область, нижний новгород, александр хинштейн, глеб никитин, илья лебедев, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Технологии, Нижегородская область, Нижний Новгород, Александр Хинштейн, Глеб Никитин, Илья Лебедев, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Хинштейн призвал продолжать работу по развитию цифровой инклюзии
Хинштейн призвал продолжать работу по развитию цифровой инклюзии для инвалидов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая- РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн в ходе выездного заседания в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР-2024") в Нижнем Новгороде заявил о необходимости продолжения работы по развитию цифровой инклюзии для людей с ограниченными возможностями.
"Важное социальное предложение прозвучало от коллег из Нижегородской области
— учитывать при разработке национальных проектов "Экономика данных" и "Кадры" то, насколько в них отражены задачи равного доступа к экономике данных для людей с физическими особенностями. Цифровая инклюзия действительно сильно преобразила жизнь россиян с инвалидностью, работа в данном направлении должна продолжаться", - сказал Хинштейн.
В беседе с журналистами он отметил, что на него произвело впечатление разработанное в Нижегородской области программно-аппаратное решение, которое позволяет пользователям с определенными ограничениями по здоровью и экстренным службам общаться между собой через смс-сообщения – так называемый смс-шлюз.
"Безусловно, уникальный проект, реализуемый на территории области, касающийся инклюзивной среды… Действительно, если у человека сложности с точки зрения возможности голосового сообщения, есть какие-то проблемы, смс-шлюз в данном случае будет спасением. И здесь, в Нижегородской области, это решение уже подготовлено, дальше оно будет реализовываться", - заявил Хинштейн.
Он подчеркнул, что в Нижегородской области "много позитивного опыта, очень много успешных практик, которые достойны того, чтобы масштабироваться и в других регионах реализовываться".
В свою очередь руководитель проектов АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области" Илья Лебедев
отметил, что у региона есть своя экспертиза по цифровой доступности. "Данные Росстата
по пользователям с инвалидностью требуют внимания государства. Каждый второй не пользуется интернетом вообще, и лишь каждый третий использует его для решения повседневных задач. Поэтому мы комплексно подходим к адаптации цифровой среды – от аудита доступности госсайтов до обучения цифровой грамотности инвалидов по зрению", - сказал он.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
подчеркнул, что необходим равный доступ к информации для людей с физическими особенностями. "Считаю, что наш опыт и успешные практики могут быть применены для развития новой цифровой среды в масштабах страны. Портал регионального правительства уже полностью адаптирован для незрячих пользователей. В интересах людей с нарушениями слуха и речи подписали соглашение со Сбером о развитии технологии распознавания русского жестового языка. А в ИТ-кампусе "Неймарк" образовательные программы для разработчиков и дизайнеров будут включать цифровую доступность", - заявил Никитин.
В ходе заседания также обсуждалась цифровая трансформация госуслуг в регионе и переход к концепции "0-0-0", когда для получения услуги не нужен ручной ввод информации при заполнении формы, нет необходимости предоставления бумажных документов – услуги предоставляются автоматически в режиме онлайн.
"Например, мы создали региональный центр оптимизации госуслуг. Его задача – упростить взаимодействие граждан с госструктурами. По региональному маткапиталу планируем сократить количество необходимых для получения документов с 11 до 1. И таких целей очень много", - сообщил Никитин, отметив, что для этого "нужно содействие федеральных структур".
ЦИПР - одно из самых крупных деловых мероприятий в сфере цифровой экономики в стране - проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая.