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В Киргизии заявили, что терроризм остается проблемой современности - РИА Новости, 24.05.2024
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08:33 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/tashiev-1948046082.html
В Киргизии заявили, что терроризм остается проблемой современности
В Киргизии заявили, что терроризм остается проблемой современности - РИА Новости, 24.05.2024
В Киргизии заявили, что терроризм остается проблемой современности
События в Крокусе показали, что терроризм остаётся острейшей проблемой современности и угрозой всей системе международной безопасности, заявил председатель... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:33
2024-05-24T08:33
киргизия
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крокус сити холл
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. События в Крокусе показали, что терроризм остаётся острейшей проблемой современности и угрозой всей системе международной безопасности, заявил председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. "Трагические события в подмосковном "Крокус сити холле" 22 марта уже показали, что сегодня терроризм остаётся острейшей проблемой современности и угрозой для функционирования всей системы международной безопасности и представляет собой реальную угрозу любому государству вне зависимости от его экономической, военной мощи и географического расположения", - заявил Ташиев в пятницу на 54-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ в Бишкеке. По его словам, международные террористические организации и их спонсоры "стремятся использовать напряжённость общественно политической обстановки в ряде регионов мира для решения своих стратегических задач".
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киргизия, бишкек, крокус, крокус сити холл, снг
Киргизия, Бишкек, Крокус, Крокус Сити Холл, СНГ
В Киргизии заявили, что терроризм остается проблемой современности

Ташиев: терроризм остается серьезной угрозой международной безопасности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г.
Стихийный мемориал возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Стихийный мемориал возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г.. Архивное фото
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. События в Крокусе показали, что терроризм остаётся острейшей проблемой современности и угрозой всей системе международной безопасности, заявил председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.
"Трагические события в подмосковном "Крокус сити холле" 22 марта уже показали, что сегодня терроризм остаётся острейшей проблемой современности и угрозой для функционирования всей системы международной безопасности и представляет собой реальную угрозу любому государству вне зависимости от его экономической, военной мощи и географического расположения", - заявил Ташиев в пятницу на 54-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ в Бишкеке.
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По его словам, международные террористические организации и их спонсоры "стремятся использовать напряжённость общественно политической обстановки в ряде регионов мира для решения своих стратегических задач".
 
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