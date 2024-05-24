https://ria.ru/20240524/tashiev-1948046082.html
В Киргизии заявили, что терроризм остается проблемой современности
В Киргизии заявили, что терроризм остается проблемой современности - РИА Новости, 24.05.2024
В Киргизии заявили, что терроризм остается проблемой современности
События в Крокусе показали, что терроризм остаётся острейшей проблемой современности и угрозой всей системе международной безопасности, заявил председатель... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:33
2024-05-24T08:33
2024-05-24T08:33
киргизия
бишкек
крокус
крокус сити холл
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943146813_0:185:3130:1946_1920x0_80_0_0_4e6378c4e9875e7584b606e6cc284dee.jpg
БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. События в Крокусе показали, что терроризм остаётся острейшей проблемой современности и угрозой всей системе международной безопасности, заявил председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. "Трагические события в подмосковном "Крокус сити холле" 22 марта уже показали, что сегодня терроризм остаётся острейшей проблемой современности и угрозой для функционирования всей системы международной безопасности и представляет собой реальную угрозу любому государству вне зависимости от его экономической, военной мощи и географического расположения", - заявил Ташиев в пятницу на 54-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ в Бишкеке. По его словам, международные террористические организации и их спонсоры "стремятся использовать напряжённость общественно политической обстановки в ряде регионов мира для решения своих стратегических задач".
https://ria.ru/20240516/sud-1946530433.html
киргизия
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943146813_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_73d4e097f2959a7d24e74be6a284ba46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, бишкек, крокус, крокус сити холл, снг
Киргизия, Бишкек, Крокус, Крокус Сити Холл, СНГ
В Киргизии заявили, что терроризм остается проблемой современности
Ташиев: терроризм остается серьезной угрозой международной безопасности