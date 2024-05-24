https://ria.ru/20240524/tashiev-1948046082.html

В Киргизии заявили, что терроризм остается проблемой современности

В Киргизии заявили, что терроризм остается проблемой современности - РИА Новости, 24.05.2024

В Киргизии заявили, что терроризм остается проблемой современности

События в Крокусе показали, что терроризм остаётся острейшей проблемой современности и угрозой всей системе международной безопасности, заявил председатель... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:33

2024-05-24T08:33

2024-05-24T08:33

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бишкек

крокус

крокус сити холл

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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. События в Крокусе показали, что терроризм остаётся острейшей проблемой современности и угрозой всей системе международной безопасности, заявил председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. "Трагические события в подмосковном "Крокус сити холле" 22 марта уже показали, что сегодня терроризм остаётся острейшей проблемой современности и угрозой для функционирования всей системы международной безопасности и представляет собой реальную угрозу любому государству вне зависимости от его экономической, военной мощи и географического расположения", - заявил Ташиев в пятницу на 54-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ в Бишкеке. По его словам, международные террористические организации и их спонсоры "стремятся использовать напряжённость общественно политической обстановки в ряде регионов мира для решения своих стратегических задач".

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киргизия, бишкек, крокус, крокус сити холл, снг