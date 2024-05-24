https://ria.ru/20240524/sportsmeny-1948094318.html
На игры "Дети Азии" приедут спортсмены из 26 стран
На игры "Дети Азии" приедут спортсмены из 26 стран - РИА Новости, 24.05.2024
На игры "Дети Азии" приедут спортсмены из 26 стран
Более трех тысяч спортсменов из 26 стран приедут 25 июня в Якутск для участия в Международных спортивных играх "Дети Азии", сообщил президент Международного... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:55
2024-05-24T12:55
2024-05-24T12:55
республика саха (якутия)
якутск
азия
владимир максимов
дети азии
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более трех тысяч спортсменов из 26 стран приедут 25 июня в Якутск для участия в Международных спортивных играх "Дети Азии", сообщил президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов. Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной подготовке к VIII Международным играм "Дети Азии". "Игры "Дети Азии" начинались 28 лет назад по инициативе главы Республики Саха-Якутия, как международный турнир с детским участием. Сейчас – это мультиспортивное мероприятие с участием лучших спортсменов Азии. В этом году ожидаем очень хорошую спортивную конкуренцию", – сообщил Максимов. Спикер подчеркнул, что на сегодняшний день "Дети Азии" – единственное мультиспортивное мероприятие на территории РФ, в котором принимают участие национальные сборные. "Например, в такой дисциплине, как плавание заявлено участие спортсменов 14 стран. Уровень спортсменов высок. Участники – первые номера своих стран. Фактически первенство Азии", – отметил Максимов. Президент Международного комитета "Дети Азии" особо отметил, что одна из главных целей Игр – не только в первый раз попробовать себя на международном старте, но и максимально подружиться, познакомится, узнать культуру региона. "Помимо спорта мы внедряем образовательные проекты. Один из таких проектов будет посвящен олимпийскому образованию, антидопингу, спортивной психологии и подготовке детей. Постараемся, чтобы максимальное количество участников прошло через проекты", – отметил Максимов. По словам спикера, один из главных посылов, учрежденный международным комитетом – создание Союза выпускников, который направлен на объединение спортсменов, участвующих в "Детях Азии". "Раньше для участия в Играх привлекали чемпионов, спортсменов мирового уровня. Сейчас уже достаточно ребят, которые достигли высот в своей спортивной карьере. Союз объединяет ребят из многих стран", – сообщил Максимов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, азия, владимир максимов, дети азии
Республика Саха (Якутия), Якутск, Азия, Владимир Максимов, Дети Азии
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более трех тысяч спортсменов из 26 стран приедут 25 июня в Якутск для участия в Международных спортивных играх "Дети Азии", сообщил президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов.
Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной подготовке к VIII Международным играм "Дети Азии".
"Игры "Дети Азии" начинались 28 лет назад по инициативе главы Республики Саха-Якутия, как международный турнир с детским участием. Сейчас – это мультиспортивное мероприятие с участием лучших спортсменов Азии
. В этом году ожидаем очень хорошую спортивную конкуренцию", – сообщил Максимов.
Спикер подчеркнул, что на сегодняшний день "Дети Азии" – единственное мультиспортивное мероприятие на территории РФ
, в котором принимают участие национальные сборные.
"Например, в такой дисциплине, как плавание заявлено участие спортсменов 14 стран. Уровень спортсменов высок. Участники – первые номера своих стран. Фактически первенство Азии", – отметил Максимов.
Президент Международного комитета "Дети Азии" особо отметил, что одна из главных целей Игр – не только в первый раз попробовать себя на международном старте, но и максимально подружиться, познакомится, узнать культуру региона.
"Помимо спорта мы внедряем образовательные проекты. Один из таких проектов будет посвящен олимпийскому образованию, антидопингу, спортивной психологии и подготовке детей. Постараемся, чтобы максимальное количество участников прошло через проекты", – отметил Максимов.
По словам спикера, один из главных посылов, учрежденный международным комитетом – создание Союза выпускников, который направлен на объединение спортсменов, участвующих в "Детях Азии".
"Раньше для участия в Играх привлекали чемпионов, спортсменов мирового уровня. Сейчас уже достаточно ребят, которые достигли высот в своей спортивной карьере. Союз объединяет ребят из многих стран", – сообщил Максимов.