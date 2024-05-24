https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948257402.html

Украинцы отступают. В США забили тревогу из-за ЧП под Харьковом

Украинцы отступают. В США забили тревогу из-за ЧП под Харьковом - РИА Новости, 24.05.2024

Украинцы отступают. В США забили тревогу из-за ЧП под Харьковом

Украинские военные вынуждены и дальше отступать на Харьковском направлении, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom ветеран ВМС США и военный журналист... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T21:57

2024-05-24T21:57

2024-05-24T21:57

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

военно-морские силы сша

патрик ланкастер

россия

харьковская область

авдеевка

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украинские военные вынуждены и дальше отступать на Харьковском направлении, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom ветеран ВМС США и военный журналист Патрик Ланкастер."Практически каждый день все больше деревень и поселков переходят под контроль ВС России, а украинские войска покидают населенные пункты", — отметил он.По словам журналиста, Россия добивается значительных успехов на передовой. Он пояснил, что взятие Авдеевки стало поворотным моментом в боевых действиях, после которого российская армия успешно продвигается вперед.Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. По информации Минобороны, с 11 по 17 мая они освободили 12 населенных пунктов и продолжают продвижение в глубину обороны противника. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, группировка "Север" контролирует запад и север города Волчанска.Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.

https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948238721.html

https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948166384.html

россия

харьковская область

авдеевка

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в мире, вооруженные силы украины, военно-морские силы сша, патрик ланкастер, россия, харьковская область, авдеевка, владимир зеленский