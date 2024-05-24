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Украинцы отступают. В США забили тревогу из-за ЧП под Харьковом - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948257402.html
Украинцы отступают. В США забили тревогу из-за ЧП под Харьковом
Украинцы отступают. В США забили тревогу из-за ЧП под Харьковом - РИА Новости, 24.05.2024
Украинцы отступают. В США забили тревогу из-за ЧП под Харьковом
Украинские военные вынуждены и дальше отступать на Харьковском направлении, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom ветеран ВМС США и военный журналист... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T21:57
2024-05-24T21:57
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
военно-морские силы сша
патрик ланкастер
россия
харьковская область
авдеевка
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украинские военные вынуждены и дальше отступать на Харьковском направлении, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom ветеран ВМС США и военный журналист Патрик Ланкастер."Практически каждый день все больше деревень и поселков переходят под контроль ВС России, а украинские войска покидают населенные пункты", — отметил он.По словам журналиста, Россия добивается значительных успехов на передовой. Он пояснил, что взятие Авдеевки стало поворотным моментом в боевых действиях, после которого российская армия успешно продвигается вперед.Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. По информации Минобороны, с 11 по 17 мая они освободили 12 населенных пунктов и продолжают продвижение в глубину обороны противника. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, группировка "Север" контролирует запад и север города Волчанска.Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948238721.html
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россия
харьковская область
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в мире, вооруженные силы украины, военно-морские силы сша, патрик ланкастер, россия, харьковская область, авдеевка, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Военно-морские силы США, Патрик Ланкастер, Россия, Харьковская область, Авдеевка, Владимир Зеленский
Украинцы отступают. В США забили тревогу из-за ЧП под Харьковом

Военкор Ланкастер: украинцы продолжают отступать и сдавать деревни

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украинские военные вынуждены и дальше отступать на Харьковском направлении, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom ветеран ВМС США и военный журналист Патрик Ланкастер.
"Практически каждый день все больше деревень и поселков переходят под контроль ВС России, а украинские войска покидают населенные пункты", — отметил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Они отрезаны. На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Волчанске
Вчера, 19:41
По словам журналиста, Россия добивается значительных успехов на передовой. Он пояснил, что взятие Авдеевки стало поворотным моментом в боевых действиях, после которого российская армия успешно продвигается вперед.
Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. По информации Минобороны, с 11 по 17 мая они освободили 12 населенных пунктов и продолжают продвижение в глубину обороны противника. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, группировка "Север" контролирует запад и север города Волчанска.
Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Зеленский обрушился на страны НАТО из-за России, пишут СМИ
Вчера, 16:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВоенно-морские силы СШАПатрик ЛанкастерРоссияХарьковская областьАвдеевкаВладимир Зеленский
 
 
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