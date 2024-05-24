https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948149960.html

Российские военные сбили два украинских МиГ-29 за неделю

Российские военные сбили два украинских МиГ-29 за неделю - РИА Новости, 24.05.2024

Российские военные сбили два украинских МиГ-29 за неделю

ВКС РФ и системы ПВО за минувшую неделю (период с 18 по 24 мая) сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 25 ракет ATACMS, 91 снаряд РСЗО различных типов, 356... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:20

2024-05-24T15:20

2024-05-24T15:26

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

миг-29

украина

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ВКС РФ и системы ПВО за минувшую неделю (период с 18 по 24 мая) сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 25 ракет ATACMS, 91 снаряд РСЗО различных типов, 356 дронов и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь крылатых ракет SCALP-EG производства Франции, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и "Точка-У", 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 13 противорадиолокационных ракет HARM производства США, противокорабельная ракета "Нептун", 91 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и "Ольха", а также 356 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 603 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24 590 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 149 танков и других боевых бронированных машин, 1311 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 966 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, воздушно-космические силы россии, миг-29, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф