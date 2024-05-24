Российские военные сбили два украинских МиГ-29 за неделю
МО РФ: ВКС и ПВО сбили два МиГ-29, 25 ракет ATACMS и 356 дронов ВСУ за неделю
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ВКС РФ и системы ПВО за минувшую неделю (период с 18 по 24 мая) сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 25 ракет ATACMS, 91 снаряд РСЗО различных типов, 356 дронов и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь крылатых ракет SCALP-EG производства Франции, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и "Точка-У", 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 13 противорадиолокационных ракет HARM производства США, противокорабельная ракета "Нептун", 91 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и "Ольха", а также 356 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 603 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24 590 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 149 танков и других боевых бронированных машин, 1311 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 966 единиц специальной военной автомобильной техники.
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