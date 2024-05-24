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Российские военные сбили два украинских МиГ-29 за неделю - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 24.05.2024 (обновлено: 15:26 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948149960.html
Российские военные сбили два украинских МиГ-29 за неделю
Российские военные сбили два украинских МиГ-29 за неделю - РИА Новости, 24.05.2024
Российские военные сбили два украинских МиГ-29 за неделю
ВКС РФ и системы ПВО за минувшую неделю (период с 18 по 24 мая) сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 25 ракет ATACMS, 91 снаряд РСЗО различных типов, 356... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:20
2024-05-24T15:26
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
миг-29
украина
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ВКС РФ и системы ПВО за минувшую неделю (период с 18 по 24 мая) сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 25 ракет ATACMS, 91 снаряд РСЗО различных типов, 356 дронов и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь крылатых ракет SCALP-EG производства Франции, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и "Точка-У", 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 13 противорадиолокационных ракет HARM производства США, противокорабельная ракета "Нептун", 91 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и "Ольха", а также 356 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 603 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24 590 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 149 танков и других боевых бронированных машин, 1311 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 966 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, воздушно-космические силы россии, миг-29, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, МиГ-29, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные сбили два украинских МиГ-29 за неделю

МО РФ: ВКС и ПВО сбили два МиГ-29, 25 ракет ATACMS и 356 дронов ВСУ за неделю

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ВКС РФ и системы ПВО за минувшую неделю (период с 18 по 24 мая) сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 25 ракет ATACMS, 91 снаряд РСЗО различных типов, 356 дронов и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь крылатых ракет SCALP-EG производства Франции, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и "Точка-У", 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 13 противорадиолокационных ракет HARM производства США, противокорабельная ракета "Нептун", 91 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и "Ольха", а также 356 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 603 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24 590 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 149 танков и других боевых бронированных машин, 1311 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 966 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииМиГ-29УкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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