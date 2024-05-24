В Совфеде оценили идею сократить рабочую пятницу для женщин
Гибатдинов: идея сократить рабочую пятницу для женщин – это информационный шум
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Инициатива ЛДПР сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением зарплаты не несёт за собой реальных оснований и предложена для создания информационного шума, условия труда должны быть равными, заявил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.
Вице-спикер ГД Борис Чернышов направил обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова с предложением сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
"На мой взгляд, идея не несет за собой реальных оснований и предложена с целью создания информационного шума. Тем более, что условия труда прежде всего должны быть равными. Любой человек имеет право на отдых вне зависимости от пола. Возвращаясь к реальности, считаю, что ТК в целом должен быть пересмотрен. В частности, в Госдуме уже предложили новую концепцию трудового законодательства РФ, которая в целом пересмотрит отношения к труду в условиях современного мира", - сказал Гибатдинов.
Сенатор также отметил, что после того, как он внёс в Госдуму проект федерального закона о сокращении трудовой недели на час, ЛДПР запустила "конвейер одинаковых инициатив". По его словам, это "чистый плагиат".
"В начале фракция (ЛДПР — ред.) предложила сократить трудовую неделю для беременных женщин, сейчас депутаты внесли на рассмотрение идею о сокращении пятницы на два часа только для женщин", - удивился Гибатдинов.
Ранее Гибатдинов вносил в Госдуму законопроект, согласно которому предлагалось сократить рабочую недели с 40 до 39 часов за счёт сокращения рабочего дня в пятницу. Комитет ГД по труду рекомендовал палате отклонить данную инициативу.