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В Совфеде оценили идею сократить рабочую пятницу для женщин - РИА Новости, 24.05.2024
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12:33 24.05.2024 (обновлено: 12:34 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/sovfed-1948092791.html
В Совфеде оценили идею сократить рабочую пятницу для женщин
В Совфеде оценили идею сократить рабочую пятницу для женщин - РИА Новости, 24.05.2024
В Совфеде оценили идею сократить рабочую пятницу для женщин
Инициатива ЛДПР сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением зарплаты не несёт за собой реальных оснований и предложена для создания... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:33
2024-05-24T12:34
общество
россия
борис чернышов (депутат)
антон котяков
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Инициатива ЛДПР сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением зарплаты не несёт за собой реальных оснований и предложена для создания информационного шума, условия труда должны быть равными, заявил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов. Вице-спикер ГД Борис Чернышов направил обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова с предложением сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "На мой взгляд, идея не несет за собой реальных оснований и предложена с целью создания информационного шума. Тем более, что условия труда прежде всего должны быть равными. Любой человек имеет право на отдых вне зависимости от пола. Возвращаясь к реальности, считаю, что ТК в целом должен быть пересмотрен. В частности, в Госдуме уже предложили новую концепцию трудового законодательства РФ, которая в целом пересмотрит отношения к труду в условиях современного мира", - сказал Гибатдинов. Сенатор также отметил, что после того, как он внёс в Госдуму проект федерального закона о сокращении трудовой недели на час, ЛДПР запустила "конвейер одинаковых инициатив". По его словам, это "чистый плагиат". "В начале фракция (ЛДПР — ред.) предложила сократить трудовую неделю для беременных женщин, сейчас депутаты внесли на рассмотрение идею о сокращении пятницы на два часа только для женщин", - удивился Гибатдинов. Ранее Гибатдинов вносил в Госдуму законопроект, согласно которому предлагалось сократить рабочую недели с 40 до 39 часов за счёт сокращения рабочего дня в пятницу. Комитет ГД по труду рекомендовал палате отклонить данную инициативу.
https://ria.ru/20240524/pyatnitsa-1948037524.html
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общество, россия, борис чернышов (депутат), антон котяков, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Антон Котяков, Госдума РФ, ЛДПР
В Совфеде оценили идею сократить рабочую пятницу для женщин

Гибатдинов: идея сократить рабочую пятницу для женщин – это информационный шум

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Инициатива ЛДПР сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением зарплаты не несёт за собой реальных оснований и предложена для создания информационного шума, условия труда должны быть равными, заявил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.
Вице-спикер ГД Борис Чернышов направил обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова с предложением сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
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"На мой взгляд, идея не несет за собой реальных оснований и предложена с целью создания информационного шума. Тем более, что условия труда прежде всего должны быть равными. Любой человек имеет право на отдых вне зависимости от пола. Возвращаясь к реальности, считаю, что ТК в целом должен быть пересмотрен. В частности, в Госдуме уже предложили новую концепцию трудового законодательства РФ, которая в целом пересмотрит отношения к труду в условиях современного мира", - сказал Гибатдинов.
Сенатор также отметил, что после того, как он внёс в Госдуму проект федерального закона о сокращении трудовой недели на час, ЛДПР запустила "конвейер одинаковых инициатив". По его словам, это "чистый плагиат".
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"В начале фракция (ЛДПР — ред.) предложила сократить трудовую неделю для беременных женщин, сейчас депутаты внесли на рассмотрение идею о сокращении пятницы на два часа только для женщин", - удивился Гибатдинов.
Ранее Гибатдинов вносил в Госдуму законопроект, согласно которому предлагалось сократить рабочую недели с 40 до 39 часов за счёт сокращения рабочего дня в пятницу. Комитет ГД по труду рекомендовал палате отклонить данную инициативу.
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ОбществоРоссияБорис Чернышов (депутат)Антон КотяковГосдума РФЛДПР
 
 
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