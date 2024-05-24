https://ria.ru/20240524/sotskontrakt-1948087562.html

Жители Челябинской области заключают соцконтракт для роста доходов

Жители Челябинской области заключают соцконтракт для роста доходов - РИА Новости, 24.05.2024

Жители Челябинской области заключают соцконтракт для роста доходов

Более 1,2 тысячи жителей Челябинской области в 2024 году оформили социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности или создание подсобного... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:15

2024-05-24T12:15

2024-05-24T12:15

челябинская область

чебаркульский район

миасс

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая – РИА Новости. Более 1,2 тысячи жителей Челябинской области в 2024 году оформили социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности или создание подсобного хозяйства, эта мера поддержки позволяет улучшить уровень жизни людей с невысокими доходами, сообщила пресс-служба правительства региона. По словам главы региона Алексея Текслера, тема социальных контрактов крайне важная, так как является одним из основных инструментов выхода из трудной жизненной ситуации. "Соцконтракт стимулирует возможности семей вести экономическую деятельность, это одно из важнейших направлений, которые финансируем. В целом у нас неплохие результаты: больше 90% получателей социальной помощи на основании социального контракта увеличили свой доход. При этом доходы почти 60% получателей превысили прожиточный минимум, то есть достигли поставленной задачи", - цитирует пресс-служба слова губернатора. "С начала 2024 года южноуральцы оформили 1264 социальных контракта, в том числе 790 – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 257 – на поиск работы, 148 – на ведение личного подсобного хозяйства, 69 – на преодоление трудной жизненной ситуации. По итогам 2023 года на территории области было заключено 4693 социальных контракта", - говорится в сообщении пресс-службы министерства социальных отношений региона. По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, практика социального контракта реализуется в Челябинской области с 2014 года, а в условиях современной экономики соцконтракт является гибким инструментом, способным улучшить уровень и качество жизни людей с невысокими доходами. "Социальный контракт могут заключить семьи или одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. На сегодняшний день эта мера является, по сути, единственным инструментом, который позволяет разработать маршрут помощи конкретной семье в долгосрочной перспективе. В результате человек должен получить постоянный источник дохода", – цитирует пресс-служба слова Буториной. Министр сообщила, что анализ эффективности социальных контрактов по итогам 2023 года показал, что 90,4% южноуральцев, заключивших соцконтракты, увеличили свои доходы (при плановом показателе, установленном правительством Российской Федерации, – 47%), и важно, что у более половины получателей (57,3%) доходы превысили прожиточный минимум. По данным министерства социальных отношений региона, в настоящее время максимальный размер социального контракта составляет 350 тысяч рублей. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Оформить его могут семьи, в которых доход на человека за последние 3 месяца был ниже регионального прожиточного минимума. Для заключения социального контракта необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства, также можно подать заявление на сайте госуслуг. Минсоц напоминает, что среди жителей региона, решившихся с помощью соцконтракта открыть собственное дело, семья фермеров Бугорковых из Миасса, которая развивает сыроварню, а также мастерица из Чебаркульского района Татьяна Ширяева – она изготавливает текстиль в народном стиле. Как отмечает хозяйка студии домашнего текстиля "Берегиня" Татьяна Ширяева, созданием "душевных домашних изделий" она занимается с 2011 года - тогда, находясь в декретном отпуске, она решила купить в магазине красивый комплект постельного белья для маленького сына, но не нашла, и ей "пришлось шить самой". Узнав про соцконтракт, Ширяева обратилась в соцзащиту. "Эта выплата очень помогла. Мы смогли приобрести высококлассное оборудование, о котором можно было только мечтать: вышивальную машину, новую современную швейную машину, парогенератор, штампы для набойки по ткани. Это не только осчастливило меня как рукодельницу, но и позволило создавать вещи высокого качества. Я хочу, чтобы мои изделия радовали, долго служили и приносили удовольствие. Считаю, что поддержка государства, несомненно, важна для тех, кто хочет открыть свое дело", – цитирует пресс-служба слова Ширяевой.

https://ria.ru/20240517/stroymaterialy-1946731147.html

https://ria.ru/20240516/teksler-1946529429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чебаркульский район, миасс, алексей текслер