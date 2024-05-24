https://ria.ru/20240524/smi-1948226862.html

СМИ: суд в Киеве закрыл дело о разгоне "Евромайдана"

СМИ: суд в Киеве закрыл дело о разгоне "Евромайдана" - РИА Новости, 24.05.2024

СМИ: суд в Киеве закрыл дело о разгоне "Евромайдана"

Киевский суд закрыл дело о разгоне "Евромайдана" украинским спецподразделением милиции "Беркут" и снял обвинения с его командиров, сообщило в пятницу украинское РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:48

2024-05-24T18:48

2024-05-24T18:48

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киев

украина

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евросоюз

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Киевский суд закрыл дело о разгоне "Евромайдана" украинским спецподразделением милиции "Беркут" и снял обвинения с его командиров, сообщило в пятницу украинское издание "Страна". "Шевченковский суд Киева закрыл дело о двух разгонах протестующих "Евромайдана" "Беркутом" и снял все обвинения и арест имущества с подозреваемых", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как сообщают журналисты, подозреваемыми по делу проходили бывший руководитель управления общественной безопасности ГУ МВД Киева Олег Мариненко, два экс-заместителя командира полка киевского "Беркута" Андрей Дидюк и Николай Тягнирядно, исполняющий обязанности командира 4 роты киевского "Беркута" и командир 3 роты киевского "Беркута" Юрий Шевченко и Евгений Антонов. Сообщается, что в списке потерпевших числилось около 170 человек. До последнего в процессе участвовали только двое потерпевших, пишут журналисты. Часть из них убыла на фронт или погибла по тем или иным причинам. Как пишет издание, дело было закрыто по ходатайству стороны защиты в связи с истечением срока давности. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20240413/prozorov-1939750195.html

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в мире, киев, украина, виктор янукович, евгений антонов, евросоюз, верховная рада украины