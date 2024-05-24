Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе задержали мужчину, убившего ребенка 17 лет назад - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 24.05.2024 (обновлено: 12:35 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/sk-1948080262.html
В Кузбассе задержали мужчину, убившего ребенка 17 лет назад
В Кузбассе задержали мужчину, убившего ребенка 17 лет назад - РИА Новости, 24.05.2024
В Кузбассе задержали мужчину, убившего ребенка 17 лет назад
Следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области нашли и задержали человека, убившего ребенка 17 лет назад, ему предъявлено обвинение, сообщила РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:33
2024-05-24T12:35
происшествия
россия
кемеровская область
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948091906_140:0:2440:1294_1920x0_80_0_0_5d6b9e2188c923d2f44a73f03b96df8a.jpg
КЕМЕРОВО, 24 мая – РИА Новости. Следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области нашли и задержали человека, убившего ребенка 17 лет назад, ему предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба ведомства. Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу местному жителю предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ, в редакции федерального закона от 10.05.2007). По данным следствия, 22 июля 2007 года девочка 1998 года рождения вышла гулять и домой не вернулась. Ночью 23 июля 2007 года в правоохранительные органы поступило сообщение о ее безвестном исчезновении, было возбуждено уголовное дело. Вечером того же дня в дачном доме на одном из приусадебных участков садового общества было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти. Долгое время убийство оставалось нераскрытым, поскольку на тот момент установить лицо, причастное к преступлению, не удалось. Но предварительное следствие по делу не прекращалось. По уголовному делу допрошено более 600 свидетелей, изъято и проанализировано более 70 видеозаписей с камер наружного видеонаблюдения по возможному пути следования потерпевшей, исследовано свыше 2500 детализаций телефонных звонков, проведено более 3400 осмотров транспортных средств и несколько сотен судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические. Благодаря современным методам исследования удалось установить генетический профиль человека, совершившего преступление. "В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого и его причастность к совершенному преступлению была установлена. В результате совместной работы следователей и следователей-криминалистов ГУК (КЦ) СК России и СУСК… по Кемеровской области… с участием отдела криминалистического сопровождения следствия по СФО ГУК (КЦ) СК России, во взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России и ГУМВД России по Кемеровской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии мужчина был задержан 23 мая 2024 года на территории Ленинского района города Кемерово", – говорится в сообщении. Следователем СК фигуранту предъявлено обвинение в совершении данного преступления, он арестован.
https://ria.ru/20231121/ubiystvo-1910725942.html
https://ria.ru/20240524/sk-1948051351.html
https://ria.ru/20240523/manyak-1947806934.html
россия
кемеровская область
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948091906_715:0:2440:1294_1920x0_80_0_0_a15b808d6bf36383ce9de107785d9410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кемеровская область, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ), ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Специальная военная операция на Украине
В Кузбассе задержали мужчину, убившего ребенка 17 лет назад

СК: в Кузбассе задержали мужчину, убившего ребенка 17 лет назад

© СК РФСледователи СК РФ по Кемеровской области задержали человека, убившего ребенка 17 лет назад
Следователи СК РФ по Кемеровской области задержали человека, убившего ребенка 17 лет назад
© СК РФ
Следователи СК РФ по Кемеровской области задержали человека, убившего ребенка 17 лет назад
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 24 мая – РИА Новости. Следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области нашли и задержали человека, убившего ребенка 17 лет назад, ему предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба ведомства.
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу местному жителю предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ, в редакции федерального закона от 10.05.2007).
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
В Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства девушки
21 ноября 2023, 08:59
По данным следствия, 22 июля 2007 года девочка 1998 года рождения вышла гулять и домой не вернулась. Ночью 23 июля 2007 года в правоохранительные органы поступило сообщение о ее безвестном исчезновении, было возбуждено уголовное дело. Вечером того же дня в дачном доме на одном из приусадебных участков садового общества было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти.
Долгое время убийство оставалось нераскрытым, поскольку на тот момент установить лицо, причастное к преступлению, не удалось. Но предварительное следствие по делу не прекращалось.
Массовая драка на юге Москвы в районе Бирюлево Западное
Дело о покушении на убийство возбудили после массовой драки на юге Москвы
Вчера, 09:15
По уголовному делу допрошено более 600 свидетелей, изъято и проанализировано более 70 видеозаписей с камер наружного видеонаблюдения по возможному пути следования потерпевшей, исследовано свыше 2500 детализаций телефонных звонков, проведено более 3400 осмотров транспортных средств и несколько сотен судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические. Благодаря современным методам исследования удалось установить генетический профиль человека, совершившего преступление.
"В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого и его причастность к совершенному преступлению была установлена. В результате совместной работы следователей и следователей-криминалистов ГУК (КЦ) СК России и СУСК… по Кемеровской области… с участием отдела криминалистического сопровождения следствия по СФО ГУК (КЦ) СК России, во взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России и ГУМВД России по Кемеровской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии мужчина был задержан 23 мая 2024 года на территории Ленинского района города Кемерово", – говорится в сообщении.
Следственный эксперимент с участием политеховского маньяка Виталия Манишина
"Политеховский маньяк" показал место захоронения тела абитуриентки
23 мая, 09:12
Следователем СК фигуранту предъявлено обвинение в совершении данного преступления, он арестован.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКемеровская областьЛенинский районСледственный комитет России (СК РФ)ОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала