https://ria.ru/20240524/sk-1948080262.html
В Кузбассе задержали мужчину, убившего ребенка 17 лет назад
В Кузбассе задержали мужчину, убившего ребенка 17 лет назад - РИА Новости, 24.05.2024
В Кузбассе задержали мужчину, убившего ребенка 17 лет назад
Следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области нашли и задержали человека, убившего ребенка 17 лет назад, ему предъявлено обвинение, сообщила РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:33
2024-05-24T11:33
2024-05-24T12:35
происшествия
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ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 24 мая – РИА Новости. Следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области нашли и задержали человека, убившего ребенка 17 лет назад, ему предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба ведомства. Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу местному жителю предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ, в редакции федерального закона от 10.05.2007). По данным следствия, 22 июля 2007 года девочка 1998 года рождения вышла гулять и домой не вернулась. Ночью 23 июля 2007 года в правоохранительные органы поступило сообщение о ее безвестном исчезновении, было возбуждено уголовное дело. Вечером того же дня в дачном доме на одном из приусадебных участков садового общества было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти. Долгое время убийство оставалось нераскрытым, поскольку на тот момент установить лицо, причастное к преступлению, не удалось. Но предварительное следствие по делу не прекращалось. По уголовному делу допрошено более 600 свидетелей, изъято и проанализировано более 70 видеозаписей с камер наружного видеонаблюдения по возможному пути следования потерпевшей, исследовано свыше 2500 детализаций телефонных звонков, проведено более 3400 осмотров транспортных средств и несколько сотен судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические. Благодаря современным методам исследования удалось установить генетический профиль человека, совершившего преступление. "В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого и его причастность к совершенному преступлению была установлена. В результате совместной работы следователей и следователей-криминалистов ГУК (КЦ) СК России и СУСК… по Кемеровской области… с участием отдела криминалистического сопровождения следствия по СФО ГУК (КЦ) СК России, во взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России и ГУМВД России по Кемеровской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии мужчина был задержан 23 мая 2024 года на территории Ленинского района города Кемерово", – говорится в сообщении. Следователем СК фигуранту предъявлено обвинение в совершении данного преступления, он арестован.
https://ria.ru/20231121/ubiystvo-1910725942.html
https://ria.ru/20240524/sk-1948051351.html
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происшествия, россия, кемеровская область, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ), ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Специальная военная операция на Украине
В Кузбассе задержали мужчину, убившего ребенка 17 лет назад
СК: в Кузбассе задержали мужчину, убившего ребенка 17 лет назад
КЕМЕРОВО, 24 мая – РИА Новости. Следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области нашли и задержали человека, убившего ребенка 17 лет назад, ему предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба ведомства.
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу местному жителю предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ, в редакции федерального закона от 10.05.2007).
По данным следствия, 22 июля 2007 года девочка 1998 года рождения вышла гулять и домой не вернулась. Ночью 23 июля 2007 года в правоохранительные органы поступило сообщение о ее безвестном исчезновении, было возбуждено уголовное дело. Вечером того же дня в дачном доме на одном из приусадебных участков садового общества было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти.
Долгое время убийство оставалось нераскрытым, поскольку на тот момент установить лицо, причастное к преступлению, не удалось. Но предварительное следствие по делу не прекращалось.
По уголовному делу допрошено более 600 свидетелей, изъято и проанализировано более 70 видеозаписей с камер наружного видеонаблюдения по возможному пути следования потерпевшей, исследовано свыше 2500 детализаций телефонных звонков, проведено более 3400 осмотров транспортных средств и несколько сотен судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические. Благодаря современным методам исследования удалось установить генетический профиль человека, совершившего преступление.
"В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого и его причастность к совершенному преступлению была установлена. В результате совместной работы следователей и следователей-криминалистов ГУК (КЦ) СК России и СУСК… по Кемеровской области… с участием отдела криминалистического сопровождения следствия по СФО ГУК (КЦ) СК России, во взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России и ГУМВД России по Кемеровской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии
мужчина был задержан 23 мая 2024 года на территории Ленинского района
города Кемерово", – говорится в сообщении.
Следователем СК фигуранту предъявлено обвинение в совершении данного преступления, он арестован.