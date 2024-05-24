https://ria.ru/20240524/sk-1948080262.html

В Кузбассе задержали мужчину, убившего ребенка 17 лет назад

В Кузбассе задержали мужчину, убившего ребенка 17 лет назад - РИА Новости, 24.05.2024

В Кузбассе задержали мужчину, убившего ребенка 17 лет назад

Следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области нашли и задержали человека, убившего ребенка 17 лет назад, ему предъявлено обвинение, сообщила РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T11:33

2024-05-24T11:33

2024-05-24T12:35

происшествия

россия

кемеровская область

ленинский район

следственный комитет россии (ск рф)

омон россии

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КЕМЕРОВО, 24 мая – РИА Новости. Следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области нашли и задержали человека, убившего ребенка 17 лет назад, ему предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба ведомства. Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу местному жителю предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ, в редакции федерального закона от 10.05.2007). По данным следствия, 22 июля 2007 года девочка 1998 года рождения вышла гулять и домой не вернулась. Ночью 23 июля 2007 года в правоохранительные органы поступило сообщение о ее безвестном исчезновении, было возбуждено уголовное дело. Вечером того же дня в дачном доме на одном из приусадебных участков садового общества было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти. Долгое время убийство оставалось нераскрытым, поскольку на тот момент установить лицо, причастное к преступлению, не удалось. Но предварительное следствие по делу не прекращалось. По уголовному делу допрошено более 600 свидетелей, изъято и проанализировано более 70 видеозаписей с камер наружного видеонаблюдения по возможному пути следования потерпевшей, исследовано свыше 2500 детализаций телефонных звонков, проведено более 3400 осмотров транспортных средств и несколько сотен судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические. Благодаря современным методам исследования удалось установить генетический профиль человека, совершившего преступление. "В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого и его причастность к совершенному преступлению была установлена. В результате совместной работы следователей и следователей-криминалистов ГУК (КЦ) СК России и СУСК… по Кемеровской области… с участием отдела криминалистического сопровождения следствия по СФО ГУК (КЦ) СК России, во взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России и ГУМВД России по Кемеровской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии мужчина был задержан 23 мая 2024 года на территории Ленинского района города Кемерово", – говорится в сообщении. Следователем СК фигуранту предъявлено обвинение в совершении данного преступления, он арестован.

https://ria.ru/20231121/ubiystvo-1910725942.html

https://ria.ru/20240524/sk-1948051351.html

https://ria.ru/20240523/manyak-1947806934.html

россия

кемеровская область

ленинский район

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происшествия, россия, кемеровская область, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)