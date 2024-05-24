https://ria.ru/20240524/situatsiya-1948202594.html

Генсек НАТО обсудил с премьером Эстонии ситуацию на границе с Россией

Генсек НАТО обсудил с премьером Эстонии ситуацию на границе с Россией - РИА Новости, 24.05.2024

Генсек НАТО обсудил с премьером Эстонии ситуацию на границе с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в сети X, что обсудил с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас ситуацию на границе с Россией, выразил солидарность альянса. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:45

2024-05-24T17:45

2024-05-24T17:45

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нато

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в сети X, что обсудил с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас ситуацию на границе с Россией, выразил солидарность альянса. "Поговорил с премьером Эстонии Каллас. НАТО солидарна с нашим союзником Эстонией против любой угрозы ее суверенитету", - написал генсек. Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. Расположение разграничительных буев на реке Нарва может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в этом году РФ не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

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в мире, эстония, россия, нарва, кайя каллас, йенс столтенберг, нато