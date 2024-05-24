Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО обсудил с премьером Эстонии ситуацию на границе с Россией - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/situatsiya-1948202594.html
Генсек НАТО обсудил с премьером Эстонии ситуацию на границе с Россией
Генсек НАТО обсудил с премьером Эстонии ситуацию на границе с Россией - РИА Новости, 24.05.2024
Генсек НАТО обсудил с премьером Эстонии ситуацию на границе с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в сети X, что обсудил с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас ситуацию на границе с Россией, выразил солидарность альянса. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:45
2024-05-24T17:45
в мире
эстония
россия
нарва
кайя каллас
йенс столтенберг
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808877355_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69556cd26d07b553655a1f4a939f1a5b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в сети X, что обсудил с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас ситуацию на границе с Россией, выразил солидарность альянса. "Поговорил с премьером Эстонии Каллас. НАТО солидарна с нашим союзником Эстонией против любой угрозы ее суверенитету", - написал генсек. Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. Расположение разграничительных буев на реке Нарва может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в этом году РФ не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев.
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
эстония
россия
нарва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808877355_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_6a7d6a82e9dd4e1ab89c49853fb4edcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, нарва, кайя каллас, йенс столтенберг, нато
В мире, Эстония, Россия, Нарва, Кайя Каллас, Йенс Столтенберг, НАТО
Генсек НАТО обсудил с премьером Эстонии ситуацию на границе с Россией

Столтенберг обсудил с премьером Эстонии Каллас ситуацию на границе с Россией

© AP PhotoМост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва
Мост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo
Мост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в сети X, что обсудил с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас ситуацию на границе с Россией, выразил солидарность альянса.
"Поговорил с премьером Эстонии Каллас. НАТО солидарна с нашим союзником Эстонией против любой угрозы ее суверенитету", - написал генсек.
Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. Расположение разграничительных буев на реке Нарва может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в этом году РФ не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
НАТО наконец определилось, когда будут сбивать самолеты ВКС
22 мая, 08:00
 
В миреЭстонияРоссияНарваКайя КалласЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала