https://ria.ru/20240524/shturmoviki-1948035189.html
Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.05.2024
Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении
Штурмовая группа бригады морской пехоты Тихоокеанского флота захватила и удерживала в течение пяти дней опорный пункт ВСУ на времевском участке южно-донецкого... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T05:07
2024-05-24T05:07
2024-05-24T05:38
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Штурмовая группа бригады морской пехоты Тихоокеанского флота захватила и удерживала в течение пяти дней опорный пункт ВСУ на времевском участке южно-донецкого направления, сообщило Минобороны РФ. "Бойцы арктического батальона морской пехоты ТОФ получили приказ взять опорный пункт украинских националистов, засевших в одном из ангаров. На штурм выдвинулись на рассвете, разделившись на две группы, приблизились к местоположению противника и стремительно ворвались на опорный пункт. Таких дерзких действий от наших штурмовиков украинские военные не ожидали... Держали позицию до подхода основных сил, в течение пяти дней, отражая контратаки, обстрелы и налёты дронов противника. В итоге опорный пункт отстояли и взяли всю промзону", - говорится в сообщении. Один из стрелков штурмового подразделения с позывным "Ахиллес" рассказал, что в начале они дошли до опорника и начали закидывать противника гранатами, а во время штурма они зашли внутрь и начали стрелять. Еще один стрелок с позывным "Олчей" отметил, что все пять противников во время операции вышли с поднятыми руками. Отмечается, что подразделение ВСУ, стоявшее на второй линии обороны, пыталось отбить занятый опорный пункт, направив в контратаку танки и пехоту. Однако, по словам штурмовиков, ВСУ не смогли это сделать. "В итоге опорный пункт отстояли и взяли всю промзону, а на занятом первым ангаре водрузили Андреевский флаг морской пехоты, и только после этого откатились в тыл, вынося на себе пленных ВСУ и раненых сослуживцев", - добавляется в сообщении. Кроме того, на украинском опорном пункте был взяты гранаты американского производства М-67, ручные гранатометы западного производства и противотанковые мины. "За этот бой военнослужащие штурмового подразделения морской пехоты ТОФ группировки войск "Восток" представлены к государственным наградам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240524/reb-1948028895.html
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Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении
Штурмовая группа морпехов ТОФ взяла опорный пункт ВСУ на времевском участке
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Штурмовая группа бригады морской пехоты Тихоокеанского флота захватила и удерживала в течение пяти дней опорный пункт ВСУ на времевском участке южно-донецкого направления, сообщило Минобороны РФ.
"Бойцы арктического батальона морской пехоты ТОФ
получили приказ взять опорный пункт украинских националистов, засевших в одном из ангаров. На штурм выдвинулись на рассвете, разделившись на две группы, приблизились к местоположению противника и стремительно ворвались на опорный пункт. Таких дерзких действий от наших штурмовиков украинские военные не ожидали... Держали позицию до подхода основных сил, в течение пяти дней, отражая контратаки, обстрелы и налёты дронов противника. В итоге опорный пункт отстояли и взяли всю промзону", - говорится в сообщении.
Один из стрелков штурмового подразделения с позывным "Ахиллес" рассказал, что в начале они дошли до опорника и начали закидывать противника гранатами, а во время штурма они зашли внутрь и начали стрелять. Еще один стрелок с позывным "Олчей" отметил, что все пять противников во время операции вышли с поднятыми руками.
Отмечается, что подразделение ВСУ, стоявшее на второй линии обороны, пыталось отбить занятый опорный пункт, направив в контратаку танки и пехоту. Однако, по словам штурмовиков, ВСУ не смогли это сделать.
"В итоге опорный пункт отстояли и взяли всю промзону, а на занятом первым ангаре водрузили Андреевский флаг морской пехоты, и только после этого откатились в тыл, вынося на себе пленных ВСУ и раненых сослуживцев", - добавляется в сообщении.
Кроме того, на украинском опорном пункте был взяты гранаты американского производства М-67, ручные гранатометы западного производства и противотанковые мины.
"За этот бой военнослужащие штурмового подразделения морской пехоты ТОФ группировки войск "Восток" представлены к государственным наградам", - говорится в сообщении.