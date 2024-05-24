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Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 24.05.2024 (обновлено: 05:38 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/shturmoviki-1948035189.html
Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.05.2024
Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении
Штурмовая группа бригады морской пехоты Тихоокеанского флота захватила и удерживала в течение пяти дней опорный пункт ВСУ на времевском участке южно-донецкого... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T05:07
2024-05-24T05:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
тихоокеанский флот вмф россии
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безопасность
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Штурмовая группа бригады морской пехоты Тихоокеанского флота захватила и удерживала в течение пяти дней опорный пункт ВСУ на времевском участке южно-донецкого направления, сообщило Минобороны РФ. "Бойцы арктического батальона морской пехоты ТОФ получили приказ взять опорный пункт украинских националистов, засевших в одном из ангаров. На штурм выдвинулись на рассвете, разделившись на две группы, приблизились к местоположению противника и стремительно ворвались на опорный пункт. Таких дерзких действий от наших штурмовиков украинские военные не ожидали... Держали позицию до подхода основных сил, в течение пяти дней, отражая контратаки, обстрелы и налёты дронов противника. В итоге опорный пункт отстояли и взяли всю промзону", - говорится в сообщении. Один из стрелков штурмового подразделения с позывным "Ахиллес" рассказал, что в начале они дошли до опорника и начали закидывать противника гранатами, а во время штурма они зашли внутрь и начали стрелять. Еще один стрелок с позывным "Олчей" отметил, что все пять противников во время операции вышли с поднятыми руками. Отмечается, что подразделение ВСУ, стоявшее на второй линии обороны, пыталось отбить занятый опорный пункт, направив в контратаку танки и пехоту. Однако, по словам штурмовиков, ВСУ не смогли это сделать. "В итоге опорный пункт отстояли и взяли всю промзону, а на занятом первым ангаре водрузили Андреевский флаг морской пехоты, и только после этого откатились в тыл, вынося на себе пленных ВСУ и раненых сослуживцев", - добавляется в сообщении. Кроме того, на украинском опорном пункте был взяты гранаты американского производства М-67, ручные гранатометы западного производства и противотанковые мины. "За этот бой военнослужащие штурмового подразделения морской пехоты ТОФ группировки войск "Восток" представлены к государственным наградам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240524/reb-1948028895.html
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россия, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Тихоокеанский флот ВМФ России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении

Штурмовая группа морпехов ТОФ взяла опорный пункт ВСУ на времевском участке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Штурмовая группа бригады морской пехоты Тихоокеанского флота захватила и удерживала в течение пяти дней опорный пункт ВСУ на времевском участке южно-донецкого направления, сообщило Минобороны РФ.
"Бойцы арктического батальона морской пехоты ТОФ получили приказ взять опорный пункт украинских националистов, засевших в одном из ангаров. На штурм выдвинулись на рассвете, разделившись на две группы, приблизились к местоположению противника и стремительно ворвались на опорный пункт. Таких дерзких действий от наших штурмовиков украинские военные не ожидали... Держали позицию до подхода основных сил, в течение пяти дней, отражая контратаки, обстрелы и налёты дронов противника. В итоге опорный пункт отстояли и взяли всю промзону", - говорится в сообщении.
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Один из стрелков штурмового подразделения с позывным "Ахиллес" рассказал, что в начале они дошли до опорника и начали закидывать противника гранатами, а во время штурма они зашли внутрь и начали стрелять. Еще один стрелок с позывным "Олчей" отметил, что все пять противников во время операции вышли с поднятыми руками.
Отмечается, что подразделение ВСУ, стоявшее на второй линии обороны, пыталось отбить занятый опорный пункт, направив в контратаку танки и пехоту. Однако, по словам штурмовиков, ВСУ не смогли это сделать.
"В итоге опорный пункт отстояли и взяли всю промзону, а на занятом первым ангаре водрузили Андреевский флаг морской пехоты, и только после этого откатились в тыл, вынося на себе пленных ВСУ и раненых сослуживцев", - добавляется в сообщении.
Кроме того, на украинском опорном пункте был взяты гранаты американского производства М-67, ручные гранатометы западного производства и противотанковые мины.
"За этот бой военнослужащие штурмового подразделения морской пехоты ТОФ группировки войск "Восток" представлены к государственным наградам", - говорится в сообщении.
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