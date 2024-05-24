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Шор назвал действия силовиков в аэропорту Кишинева беспределом - РИА Новости, 24.05.2024
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12:17 24.05.2024 (обновлено: 12:21 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/shor-1948088199.html
Шор назвал действия силовиков в аэропорту Кишинева беспределом
Шор назвал действия силовиков в аэропорту Кишинева беспределом - РИА Новости, 24.05.2024
Шор назвал действия силовиков в аэропорту Кишинева беспределом
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале осудил действия силовиков, периодически удерживающих в аэропорту... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:17
2024-05-24T12:21
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
илан шор
евгения гуцул
евразийский экономический союз
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КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале осудил действия силовиков, периодически удерживающих в аэропорту Кишинева граждан республики, которые возвращаются из России. Ранее в четверг вернувшиеся в Молдавию из Москвы гагаузские общественные деятели заявили, что сотрудники правоохранительных органов подвергли их обыскам и допросам в аэропорту Кишинева. Прибывшие опубликовали в соцсетях и мессенджере Telegram видеозапись, в которой сообщили, что подверглись допросам и обыскам в аэропорту столицы республики. Накануне в Москве общественники приняли участие в презентации ряда проектов некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия". "Обсудил с активом блока "Победа" беспредел, который власти устроили в аэропорту Кишинева. По сути, каждого, кто пересек границу с Россией, режим Майи Санду объявил преступником. Мы решительно осуждаем действия властей, которые позволяют себе задерживать людей, допрашивать без причины, изымать деньги — то есть грабить. И под надуманными предлогами не пускать людей домой! Мы этому беспределу противостоим. Наши сторонники подтверждают: их не запугать. Если опустить руки в такой ситуации, это значило бы позволить Санду и охранникам ее режима достичь своей цели",- написал политик. Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, которых ожидали в здании аэропорта сотни сторонников, чтобы предотвратить возможное их задержание. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов. После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в аэропорту. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим. Ранее власти Молдавии несколько раз вводили ограничительные меры в аэропорту Кишинева – в октябре 2023 "в связи с эскалации рисков для глобальной безопасности в связи с войной в Израиле" и в августа 2022 года "из-за участившихся ложных сообщений о взрывных устройствах в здании аэропорта".
https://ria.ru/20240523/moldaviya-1947850524.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, илан шор, евгения гуцул, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, Илан Шор, Евгения Гуцул, Евразийский экономический союз
Шор назвал действия силовиков в аэропорту Кишинева беспределом

Шор осудил обыски возвращающихся из РФ граждан Молдавии в аэропорту Кишинева

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Молдавский оппозиционный политик Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале осудил действия силовиков, периодически удерживающих в аэропорту Кишинева граждан республики, которые возвращаются из России.
Ранее в четверг вернувшиеся в Молдавию из Москвы гагаузские общественные деятели заявили, что сотрудники правоохранительных органов подвергли их обыскам и допросам в аэропорту Кишинева. Прибывшие опубликовали в соцсетях и мессенджере Telegram видеозапись, в которой сообщили, что подверглись допросам и обыскам в аэропорту столицы республики. Накануне в Москве общественники приняли участие в презентации ряда проектов некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия".
Участники акции протеста против произвола властей Молдавии в отношении строительства парка GagauziyaLand - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В Гагаузии прошла акция против произвола Кишинева в отношении GagauziyaLand
23 мая, 12:07
"Обсудил с активом блока "Победа" беспредел, который власти устроили в аэропорту Кишинева. По сути, каждого, кто пересек границу с Россией, режим Майи Санду объявил преступником. Мы решительно осуждаем действия властей, которые позволяют себе задерживать людей, допрашивать без причины, изымать деньги — то есть грабить. И под надуманными предлогами не пускать людей домой! Мы этому беспределу противостоим. Наши сторонники подтверждают: их не запугать. Если опустить руки в такой ситуации, это значило бы позволить Санду и охранникам ее режима достичь своей цели",- написал политик.
Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, которых ожидали в здании аэропорта сотни сторонников, чтобы предотвратить возможное их задержание. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в аэропорту. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим. Ранее власти Молдавии несколько раз вводили ограничительные меры в аэропорту Кишинева – в октябре 2023 "в связи с эскалации рисков для глобальной безопасности в связи с войной в Израиле" и в августа 2022 года "из-за участившихся ложных сообщений о взрывных устройствах в здании аэропорта".
Здание районного суда Кишинева - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
В Молдавии возбудили дело против политиков, прилетевших со съезда в Москве
15 мая, 13:20
 
В миреМолдавияКишиневРоссияМайя СандуИлан ШорЕвгения ГуцулЕвразийский экономический союз
 
 
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