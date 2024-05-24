Шор назвал действия силовиков в аэропорту Кишинева беспределом
Шор осудил обыски возвращающихся из РФ граждан Молдавии в аэропорту Кишинева
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале осудил действия силовиков, периодически удерживающих в аэропорту Кишинева граждан республики, которые возвращаются из России.
Ранее в четверг вернувшиеся в Молдавию из Москвы гагаузские общественные деятели заявили, что сотрудники правоохранительных органов подвергли их обыскам и допросам в аэропорту Кишинева. Прибывшие опубликовали в соцсетях и мессенджере Telegram видеозапись, в которой сообщили, что подверглись допросам и обыскам в аэропорту столицы республики. Накануне в Москве общественники приняли участие в презентации ряда проектов некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия".
"Обсудил с активом блока "Победа" беспредел, который власти устроили в аэропорту Кишинева. По сути, каждого, кто пересек границу с Россией, режим Майи Санду объявил преступником. Мы решительно осуждаем действия властей, которые позволяют себе задерживать людей, допрашивать без причины, изымать деньги — то есть грабить. И под надуманными предлогами не пускать людей домой! Мы этому беспределу противостоим. Наши сторонники подтверждают: их не запугать. Если опустить руки в такой ситуации, это значило бы позволить Санду и охранникам ее режима достичь своей цели",- написал политик.
Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, которых ожидали в здании аэропорта сотни сторонников, чтобы предотвратить возможное их задержание. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в аэропорту. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим. Ранее власти Молдавии несколько раз вводили ограничительные меры в аэропорту Кишинева – в октябре 2023 "в связи с эскалации рисков для глобальной безопасности в связи с войной в Израиле" и в августа 2022 года "из-за участившихся ложных сообщений о взрывных устройствах в здании аэропорта".