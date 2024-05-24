https://ria.ru/20240524/shor-1948088199.html

Шор назвал действия силовиков в аэропорту Кишинева беспределом

Шор назвал действия силовиков в аэропорту Кишинева беспределом - РИА Новости, 24.05.2024

Шор назвал действия силовиков в аэропорту Кишинева беспределом

Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале осудил действия силовиков, периодически удерживающих в аэропорту... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:17

2024-05-24T12:17

2024-05-24T12:21

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евгения гуцул

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале осудил действия силовиков, периодически удерживающих в аэропорту Кишинева граждан республики, которые возвращаются из России. Ранее в четверг вернувшиеся в Молдавию из Москвы гагаузские общественные деятели заявили, что сотрудники правоохранительных органов подвергли их обыскам и допросам в аэропорту Кишинева. Прибывшие опубликовали в соцсетях и мессенджере Telegram видеозапись, в которой сообщили, что подверглись допросам и обыскам в аэропорту столицы республики. Накануне в Москве общественники приняли участие в презентации ряда проектов некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия". "Обсудил с активом блока "Победа" беспредел, который власти устроили в аэропорту Кишинева. По сути, каждого, кто пересек границу с Россией, режим Майи Санду объявил преступником. Мы решительно осуждаем действия властей, которые позволяют себе задерживать людей, допрашивать без причины, изымать деньги — то есть грабить. И под надуманными предлогами не пускать людей домой! Мы этому беспределу противостоим. Наши сторонники подтверждают: их не запугать. Если опустить руки в такой ситуации, это значило бы позволить Санду и охранникам ее режима достичь своей цели",- написал политик. Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, которых ожидали в здании аэропорта сотни сторонников, чтобы предотвратить возможное их задержание. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов. После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в аэропорту. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим. Ранее власти Молдавии несколько раз вводили ограничительные меры в аэропорту Кишинева – в октябре 2023 "в связи с эскалации рисков для глобальной безопасности в связи с войной в Израиле" и в августа 2022 года "из-за участившихся ложных сообщений о взрывных устройствах в здании аэропорта".

https://ria.ru/20240523/moldaviya-1947850524.html

https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946116706.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, илан шор, евгения гуцул, евразийский экономический союз