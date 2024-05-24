https://ria.ru/20240524/shkola-1948137434.html
Более 75% составляет готовность школы для 825 учеников в Домодедове
Более 75% составляет готовность школы для 825 учеников в Домодедове - РИА Новости, 24.05.2024
Более 75% составляет готовность школы для 825 учеников в Домодедове
Строительная готовность школы на 825 мест на улице Высотная в Домодедове составляет более 75%, образовательное учреждение строится в рамках национального... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:51
2024-05-24T14:51
2024-05-24T14:51
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Строительная готовность школы на 825 мест на улице Высотная в Домодедове составляет более 75%, образовательное учреждение строится в рамках национального проекта "Образование", сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. "На площадке более 260 рабочих и шесть единиц техники. Сейчас они ведут работу по устройству кровли и фасада, витражных конструкций, отделку внутренних помещений, монтаж электроснабжения, благоустройство территории", - говорится в сообщении. Здание школы будет состоять из учебных кабинетов, лаборантских, универсальных кабинетов начальной и основной школы, медицинского блока, двух спортивных залов, пищеблока с обеденным залом, актового зала, библиотечно-информационного центра, административных и служебных помещений. На прилегающей территории разместится стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Открытие школы планируется 1 сентября 2024 года.
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московская область (подмосковье), городской округ домодедово, строительство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Городской округ Домодедово, Строительство
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Строительная готовность школы на 825 мест на улице Высотная в Домодедове составляет более 75%, образовательное учреждение строится в рамках национального проекта "Образование", сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
"На площадке более 260 рабочих и шесть единиц техники. Сейчас они ведут работу по устройству кровли и фасада, витражных конструкций, отделку внутренних помещений, монтаж электроснабжения, благоустройство
территории", - говорится в сообщении.
Здание школы будет состоять из учебных кабинетов, лаборантских, универсальных кабинетов начальной и основной школы, медицинского блока, двух спортивных залов, пищеблока с обеденным залом, актового зала, библиотечно-информационного центра, административных и служебных помещений.
На прилегающей территории разместится стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.
Открытие школы планируется 1 сентября 2024 года.