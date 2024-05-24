https://ria.ru/20240524/shkola-1948008932.html

Ефимов: в ТиНАО завершили строительство новой школы

Ефимов: в ТиНАО завершили строительство новой школы - РИА Новости, 24.05.2024

Ефимов: в ТиНАО завершили строительство новой школы

Школа, которую девелопер "Самолет" построил в жилом комплексе "Алхимово" в Щербинке в Новой Москве, откроют 1 сентября текущего года, рассказал заммэра столицы... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T10:06

2024-05-24T10:06

2024-05-24T11:09

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Школа, которую девелопер "Самолет" построил в жилом комплексе "Алхимово" в Щербинке в Новой Москве, откроют 1 сентября текущего года, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Инвестор завершил строительство школы площадью 19 тысяч квадратных метров в районе Щербинка. В будущем объект передадут в систему образования города Москвы. Школа рассчитана на 1,2 тысячи мест. Она соответствует требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, столичным стандартам качества и оснащения. Застройщик уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, а 1 сентября этого года школа начнет свою работу. Всего с момента присоединения новых территорий к столице в 2012 году там возвели 147 объектов образования", ‒ приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении указывается, что школа высотой в четыре этажа состоит из четырех блоков. В ней предусмотрены учебные классы, гардероб, зоны ожидания для сопровождающих детей в школу, помещения для внеурочной деятельности, медиатека, столовая, спортзалы, включающие раздевалки и душевые.Школа также оборудована системами безопасности, в том числе охранным телевидением и освещением, работающем при возникновении аварийной ситуации, системой контроля и управления доступом, пожарной сигнализацией. В здании смонтированы посты охраны, оборудованные тревожной кнопкой и приборами для досмотра, уточняется в сообщении."Проект строительства школы был реализован в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, утвержденной постановлением Сергея Собянина. Всего в обмен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка девелоперы построят в ТиНАО 19 объектов образования. В результате в округе появится более 1,8 тысячи дополнительных рабочих мест для педагогов и административного персонала", ‒ цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.В пресс-релизе отмечается, что до открытия школы специалистам предстоит завершить благоустройство прилегающей территории. Она будет разделена на функциональные участки. Это, в частности, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки. Также предполагается организовать экотропу, пространство для творчества и зону, где ученики смогут отдохнуть.Помимо школы, в жилом комплексе "Алхимово" в Новой Москве был построен детский сад на 275 мест."В развитии ТиНАО город придерживается принципа сбалансированной застройки. Чем больше строится жилья, тем больше появляется социальных объектов", ‒ приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.К 2026 году на территории Новой Москвы предусмотрено строительство еще 80 образовательных учреждений, 28 объектов из них планируется возвести в текущем году.

https://ria.ru/20240521/efimov-1947288964.html

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москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва