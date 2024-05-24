https://ria.ru/20240524/sanktsii-1948150356.html
На Украине продлили санкции против нескольких российских телеканалов и СМИ
На Украине продлили санкции против нескольких российских телеканалов и СМИ - РИА Новости, 24.05.2024
На Украине продлили санкции против нескольких российских телеканалов и СМИ
На Украине продлили на 10 лет санкции против российских телеканалов и СМИ, среди них Первый канал, "Звезда", ОТР, соответствующий указ, нарушающий принципы... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:23
2024-05-24T15:23
2024-05-24T15:23
украина
россия
киев
владимир зеленский
дмитрий киселев
маргарита симоньян
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На Украине продлили на 10 лет санкции против российских телеканалов и СМИ, среди них Первый канал, "Звезда", ОТР, соответствующий указ, нарушающий принципы свободы слова, опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского. "Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении: физических лиц и юридических лиц (согласно приложениям к указам - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Санкционные списки опубликованы в дополнение к указу, санкции затронули 69 юридических лиц, среди которых, в частности, телеканалы "Звезда", РЕН ТВ, ОТР, Первый канал, "НТВ-Плюс", а также газета "Московский комсомолец", МИЦ "Известия", "Крымская газета", телерадиокомпании "Ялта" и Крым" и другие. Санкции вводятся сроком на десять лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств. Еще в марте 2022 года кабмин Украины предложил бессрочно запретить входящие в медиагруппу "Россия сегодня" информационные агентства РИА Новости и Sputnik, а также другие российские СМИ, ввести санкции против российских журналистов и медиаменеджеров, среди которых генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а также главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. При этом "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" в санкционном списке в мая 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. При введении санкций против российских СМИ на Украине ранее в МИД РФ называли действия Киева в отношении СМИ, в том числе РИА Новости Украина, произволом, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций. Выражал серьезное беспокойство из-за действий украинских властей и Арлем Дезир - на тот момент представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Международная федерация журналистов в 2021 году также осуждала и называла "цензурным решением" продление блокировки Киевом МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, владимир зеленский, дмитрий киселев, маргарита симоньян, в мире
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, В мире
На Украине продлили санкции против нескольких российских телеканалов и СМИ
Киев продлил санкции против российских телеканалов и СМИ на 10 лет
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На Украине продлили на 10 лет санкции против российских телеканалов и СМИ, среди них Первый канал, "Звезда", ОТР, соответствующий указ, нарушающий принципы свободы слова, опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского.
"Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении: физических лиц и юридических лиц (согласно приложениям к указам - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Санкционные списки опубликованы в дополнение к указу, санкции затронули 69 юридических лиц, среди которых, в частности, телеканалы "Звезда", РЕН ТВ, ОТР, Первый канал, "НТВ-Плюс", а также газета "Московский комсомолец", МИЦ "Известия", "Крымская газета", телерадиокомпании "Ялта" и Крым" и другие.
Санкции вводятся сроком на десять лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.
Еще в марте 2022 года кабмин Украины предложил бессрочно запретить входящие в медиагруппу "Россия сегодня" информационные агентства РИА Новости и Sputnik, а также другие российские СМИ, ввести санкции против российских журналистов и медиаменеджеров, среди которых генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а также главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. При этом "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" в санкционном списке в мая 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.
При введении санкций против российских СМИ на Украине ранее в МИД РФ называли действия Киева в отношении СМИ, в том числе РИА Новости Украина, произволом, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций. Выражал серьезное беспокойство из-за действий украинских властей и Арлем Дезир - на тот момент представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Международная федерация журналистов в 2021 году также осуждала и называла "цензурным решением" продление блокировки Киевом МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.