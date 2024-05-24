https://ria.ru/20240524/russkaya-1947956191.html

"Западу это не понравилось". Главная загадка русской истории

"Западу это не понравилось". Главная загадка русской истории - РИА Новости, 24.05.2024

"Западу это не понравилось". Главная загадка русской истории

Православные отмечают День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Всем они известны как создатели славянской азбуки. Вопрос, какой именно. О... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:00

2024-05-24T08:00

2024-05-24T08:03

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Всем они известны как создатели славянской азбуки. Вопрос, какой именно. О многовековой путанице — в материале РИА Новости.Слишком мало данныхЛетом 1717-го царь Петр Великий посетил город Реймс — место коронации французских монархов. Там в кафедральном соборе хранилось уникальное Евангелие на церковнославянском. По легенде, оно принадлежало Анне — дочери Ярослава Мудрого и будущей королеве Франции.Русский реформатор пожелал взглянуть на реликвию. И даже прочитал отрывок на одной стороне разворота. А вот другой текст разобрать не смог. Неудивительно: первый был написан знакомыми буквами, второй — странными символами.Эта история о Петре как нельзя лучше показывает, насколько давний вопрос о славянской азбуке и ее авторах.Парадоксально, но настоящие имена великих братьев-изобретателей до сих пор неизвестны. Кирилл и Мефодий — монашеские, данные в юности. Более того, Кирилл незадолго до кончины принял схиму, а значит, еще раз сменил имя — на Константина.Родились будущие учители Словенские в городе Салоники (на северо-востоке современной Греции). Однако насчет их происхождения ученые до сих пор спорят. Одни полагают, что святые — выходцы из драговитов (предков современных македонян). В пользу этой версии говорит их блестящее владение славянским языком.Другие считают Кирилла и Мефодия болгарами. Этот этнос сформировался в результате смешения тюркского племени булгаров, пришедших с Восточного Приазовья, с местными славянами. К тому же, Болгарское царство достигло пика могущества как раз в IX веке.Но болгарский язык многие знали и в Византийской империи. И отсюда третья, самая распространенная версия: Кирилл и Мефодий — греки. В их житиях говорится, что родились они в семье чиновника.Большинство ученых с этим согласны. Но стопроцентной уверенности нет — слишком мало данных.Настоящая революцияВ православном мире братьев называют просветителями славян. А вот католики говорят о них ни много ни мало как о покровителях Европы. Действительно, святые, по сути, были христианскими миссионерами для половины континента.К IX столетию славянские племена заселили всю Центральную и Восточную Европу, а также половину Балкан. Вскоре возникли их первые государства. Наиболее влиятельной была Великая Моравия, раскинувшаяся на территориях современной Венгрии, Словакии, Чехии и Польши. В 862-м местный князь Ростислав отправился к византийскому императору."Наш народ, — говорилось в его послании, — отверг язычество и содержит закон христианский. Только нет у нас такого учителя, который бы веру Христову объяснил нам на родном языке. Другие страны, увидя это, пожелают идти за нами. Посему, владыко, пошли к нам такового епископа и учителя, ведь от вас во все страны добрый закон исходит".Греческий правитель направил в Моравию Кирилла и Мефодия. Те за три года разработали новую азбуку, перевели богослужебные тексты на славянский и обучили новой грамоте несколько десятков человек.И тем самым совершили настоящую революцию. Ведь до этого в Европе считалось дозволенным нести слово Божие лишь на трех языках — греческом, иврите и латыни.Но не обошлось без трудностей. Формально Моравия подчинялась немецкому епископу в городе Пассау. Папские легаты, соперничавшие с братьями за сферу влияния, обвинили их в молитвах на неосвященном языке и создании нового учения о Святом Духе. Последнее, как оказалось, было клеветой.Многочисленные козни недругов не помешали миссии — в 866-м появилась Библия на славянском. Просветители проделали колоссальную работу: не просто изобрели алфавит, а создали особый язык — церковнославянский. На нем и сегодня служат в Русской православной церкви."Парадный вариант"Правда, если современный священник пролистает моравское Евангелие IX столетия, то ничего не сможет разобрать — как царь Петр в Реймсе. Дело в том, что существовало две системы написания. Одна — кириллица, названная по имени одного из братьев, вторая — глаголица.Долгое время именно последнюю считали истинным языком славян: утверждали, будто в ее основе лежат древние славянские руны — черты и резы. Однако теорию опровергли. Обе азбуки — миссионерские, то есть, сконструированные, их нельзя считать остатками языческой древности.В XX веке предположили обратное: якобы глаголица возникла после кириллицы. Но сохранившиеся литературные памятники свидетельствуют об обратном.В последние десятилетия большинство специалистов пришло к выводу: святые изобрели именно глаголицу. В пользу этой версии говорит немалое количество документов. И если кириллица основана на греческом алфавите, то у глаголицы собственные знаки. А источниками для ее создания были древнееврейский и самаритянский алфавиты.Второй вариант, названный по имени одного из братьев, стал результатом коллективного творчества Климента Охридского и "седмочисленников" — учеников Кирилла и Мефодия. После смерти последнего в 885-м их изгнали из Великой Моравии. Зато радушно приняли в Болгарии.Только условия там были принципиально иные — преобладала греческая традиция. И по-видимому, местная знать, не имея ничего против богослужений на славянском языке, все же делала ставку на культурную традицию — греческое письмо.В итоге был достигнут компромисс: глаголический алфавит, выполненный византийским уставным письмом (шрифтом). А со временем "парадный вариант" превратился в общеупотребительный. И в X веке именно он вместе с миссионерами попал на Русь.

https://ria.ru/20240521/prazdnik-1947214204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

реймс, европа, франция, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение