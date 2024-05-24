https://ria.ru/20240524/rumyniya-1948241261.html

Премьер Румынии назвал молдаван румынами

Премьер Румынии назвал молдаван румынами - РИА Новости, 24.05.2024

Премьер Румынии назвал молдаван румынами

Премьер Румынии Марчел Чолаку уверяет, что молдавский язык является выдумкой, навязанной Молдавии искусственно, а в самой республике проживают "молдавские... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T19:56

2024-05-24T19:56

2024-05-24T19:56

в мире

молдавия

румыния

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907683219_0:0:2688:1512_1920x0_80_0_0_7939a5228fb74b01df102902e812c0cd.png

КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку уверяет, что молдавский язык является выдумкой, навязанной Молдавии искусственно, а в самой республике проживают "молдавские граждане румынского происхождения". Ранее премьер Румынии заявил, что молдаван и молдавского языка не существует, в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Чолаку "грубым вмешательством в том числе и во внутренние дела Молдавии". "Молдавского языка больше нет. Молдавский язык был изобретением России, а позже, с помощью тех, кто правил Украиной и Молдавией, они навязали выдуманный язык – молдавский язык… Молдавские граждане румынского происхождения составляют большинство в Молдавии, это правда", - заявил Чолаку журналистам. Премьер сравнил молдаван с румынскими гражданами венгерской национальности, которые из-за этого признака не перестают быть гражданами Румынии. Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики. Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.

https://ria.ru/20240524/missiya-1948176185.html

https://ria.ru/20240524/moldaviya-1948129006.html

https://ria.ru/20240524/shor-1948232967.html

молдавия

румыния

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, румыния, россия