https://ria.ru/20240524/rossiya-1948082853.html

Россия поразила Запад на неожиданном фронте, раскрыли в США

Россия поразила Запад на неожиданном фронте, раскрыли в США - РИА Новости, 24.05.2024

Россия поразила Запад на неожиданном фронте, раскрыли в США

Западные санкции не смогли сломить российскую экономику, констатирует Washington Times. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T11:48

2024-05-24T11:48

2024-05-24T11:48

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Западные санкции не смогли сломить российскую экономику, констатирует Washington Times."Экономика России чувствует себя достаточно неплохо, а ее политической системе не угрожает крах ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе", — пишет издание.Издание отмечает, что Москва успешно перенаправила экспорт нефти в Индию и Китай, а Объединенные Арабские Эмираты только за первые девять месяцев 2023 года закупили около 60% экспортного российского угля.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

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цены на нефть, россия, москва, индия, владимир путин