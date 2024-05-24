https://ria.ru/20240524/rossiya-1948082853.html
Россия поразила Запад на неожиданном фронте, раскрыли в США
Россия поразила Запад на неожиданном фронте, раскрыли в США - РИА Новости, 24.05.2024
Россия поразила Запад на неожиданном фронте, раскрыли в США
Западные санкции не смогли сломить российскую экономику, констатирует Washington Times. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:48
2024-05-24T11:48
2024-05-24T11:48
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Западные санкции не смогли сломить российскую экономику, констатирует Washington Times."Экономика России чувствует себя достаточно неплохо, а ее политической системе не угрожает крах ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе", — пишет издание.Издание отмечает, что Москва успешно перенаправила экспорт нефти в Индию и Китай, а Объединенные Арабские Эмираты только за первые девять месяцев 2023 года закупили около 60% экспортного российского угля.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, россия, москва, индия, владимир путин
Цены на нефть, Россия, Москва, Индия, Владимир Путин
Россия поразила Запад на неожиданном фронте, раскрыли в США
WT: экономика РФ успешно справляется с санкциями, экспорт энергоресурсов растет
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Западные санкции не смогли сломить российскую экономику, констатирует Washington Times
.
"Экономика России чувствует себя достаточно неплохо, а ее политической системе не угрожает крах ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе", — пишет издание.
Издание отмечает, что Москва успешно перенаправила экспорт нефти в Индию и Китай, а Объединенные Арабские Эмираты только за первые девять месяцев 2023 года закупили около 60% экспортного российского угля.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.