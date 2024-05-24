https://ria.ru/20240524/rossiya-1948064961.html
СМИ: Польша решила "контролировать" Россию с помощью США
СМИ: Польша решила "контролировать" Россию с помощью США - РИА Новости, 24.05.2024
СМИ: Польша решила "контролировать" Россию с помощью США
Польша подписала договор с США, согласно которому она теперь может использовать их радиолокационные системы для наблюдения за своими восточной и... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:27
2024-05-24T10:27
2024-05-24T11:29
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Польша подписала договор с США, согласно которому она теперь может использовать их радиолокационные системы для наблюдения за своими восточной и северо-восточной границами, передает WION."Согласно контракту, Польша получит четыре аэростата в дополнение к своей системе ПВО и системе прибрежного наблюдения. Подвешенные на аэростатах радары будут контролировать воздушное пространство до Украины, Белоруссии и российского анклава Калининград", — говорится в репортаже.Министр обороны Польши заявил, что его страна станет второй в мире, кто использует подобные системы.Накануне представитель МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ, против российских ракет.Читайте в Дзен: Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны"Делают так неспроста". Новая подлость ВСУ поразила российских военных
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
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в мире, польша, сша, украина
В мире, Польша, США, Украина
СМИ: Польша решила "контролировать" Россию с помощью США
WION: Польша будет следить за Россией через американские радары