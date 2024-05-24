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Состав российских регионов зафиксирован в Конституции, напомнили в Кремле
Состав российских регионов зафиксирован в Конституции, напомнили в Кремле - РИА Новости, 24.05.2024
Состав российских регионов зафиксирован в Конституции, напомнили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин говорил о готовности к переговорам по Украине, но переговоры возможны для того, чтобы достичь те цели, которые РФ достигает в ходе... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:22
2024-05-24T17:22
2024-05-24T17:48
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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин говорил о готовности к переговорам по Украине, но переговоры возможны для того, чтобы достичь те цели, которые РФ достигает в ходе спецоперации на Украине, эти цели понятны, реалии также понятны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее агентство Reuters сообщило, что четыре российских источника рассказали, что Путин готов к проведению переговоров с Украиной о прекращении огня, если она признает в качестве границ нынешние линии фронта."Нет, это не так. Президент неоднократно говорил о том, что он готов к переговорам. Но это переговоры для того, чтобы достичь те цели, которые мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны, есть Конституция РФ, где зафиксирован состав РФ, включая четыре новые территории", - прокомментировал публикацию Песков.Он напомнил, что Путин говорил о том, что составленные ранее сложные документы могли бы быть фундаментом для дискуссий, но не более того.
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россия, владимир путин, украина, дмитрий песков, политика
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Песков, Политика
Состав российских регионов зафиксирован в Конституции, напомнили в Кремле
Песков: цели СВО понятны, а состав регионов зафиксирован в Конституции РФ
МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин говорил о готовности к переговорам по Украине, но переговоры возможны для того, чтобы достичь те цели, которые РФ достигает в ходе спецоперации на Украине, эти цели понятны, реалии также понятны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Reuters сообщило, что четыре российских источника рассказали, что Путин готов к проведению переговоров с Украиной о прекращении огня, если она признает в качестве границ нынешние линии фронта.
"Нет, это не так. Президент неоднократно говорил о том, что он готов к переговорам. Но это переговоры для того, чтобы достичь те цели, которые мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны, есть Конституция РФ, где зафиксирован состав РФ, включая четыре новые территории", - прокомментировал публикацию Песков.
Он напомнил, что Путин говорил о том, что составленные ранее сложные документы могли бы быть фундаментом для дискуссий, но не более того.