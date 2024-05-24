https://ria.ru/20240524/rastenie-1948028759.html

Дачников предупредили о реальном сроке за выращивание популярного растения

Дачников предупредили о реальном сроке за выращивание популярного растения - РИА Новости, 24.05.2024

Дачников предупредили о реальном сроке за выращивание популярного растения

В летний сезон причиной рейдов со стороны правоохранительных органов может стать вьюнок, он же ипомея трехцветная, семена которого содержат запрещенное вещество РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T02:15

2024-05-24T02:15

2024-05-24T02:15

елена кудерко

общество

россия

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В летний сезон причиной рейдов со стороны правоохранительных органов может стать вьюнок, он же ипомея трехцветная, семена которого содержат запрещенное вещество эргин. Недавно за выращивание этого популярного у дачников растения ввели уголовную ответственность, рассказала в интервью агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко.Статья 231 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры. Перечень таких растений регулярно обновляется, и отслеживать изменения следует всем садоводам и дачникам.Крупным размером будет считаться наличие от десяти корней (штук) растения, особо крупным – от 100. “За 10-11 растений грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы, за 100 и более – до восьми лет заключения”, — говорит Кудерко.Однако для суда имеет значение, выросло ли растение самосевом или является целенаправленной посадкой.Обычно проверки осуществляет полиция, а земли сельхозназначения (поля, пашни) контролирует также Россельхознадзор. Чтобы обезопасить себя от проблем с законом, Кудерко советует дачникам тщательнее относиться не только к выбору декоративных растений, но и к прополке дикорастущих цветов.

https://ria.ru/20240405/shtrafy-1937937231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

елена кудерко, общество, россия