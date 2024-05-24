https://ria.ru/20240524/rastenie-1948028759.html
Дачников предупредили о реальном сроке за выращивание популярного растения
Дачников предупредили о реальном сроке за выращивание популярного растения - РИА Новости, 24.05.2024
Дачников предупредили о реальном сроке за выращивание популярного растения
В летний сезон причиной рейдов со стороны правоохранительных органов может стать вьюнок, он же ипомея трехцветная, семена которого содержат запрещенное вещество РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T02:15
2024-05-24T02:15
2024-05-24T02:15
елена кудерко
общество
россия
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В летний сезон причиной рейдов со стороны правоохранительных органов может стать вьюнок, он же ипомея трехцветная, семена которого содержат запрещенное вещество эргин. Недавно за выращивание этого популярного у дачников растения ввели уголовную ответственность, рассказала в интервью агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко.Статья 231 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры. Перечень таких растений регулярно обновляется, и отслеживать изменения следует всем садоводам и дачникам.Крупным размером будет считаться наличие от десяти корней (штук) растения, особо крупным – от 100. “За 10-11 растений грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы, за 100 и более – до восьми лет заключения”, — говорит Кудерко.Однако для суда имеет значение, выросло ли растение самосевом или является целенаправленной посадкой.Обычно проверки осуществляет полиция, а земли сельхозназначения (поля, пашни) контролирует также Россельхознадзор. Чтобы обезопасить себя от проблем с законом, Кудерко советует дачникам тщательнее относиться не только к выбору декоративных растений, но и к прополке дикорастущих цветов.
https://ria.ru/20240405/shtrafy-1937937231.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена кудерко, общество, россия
Елена Кудерко, Общество, Россия
Дачников предупредили о реальном сроке за выращивание популярного растения
Адвокат Кудерко: дачникам грозит срок за выращивание ипомеи трехцветной
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости
. В летний сезон причиной рейдов со стороны правоохранительных органов может стать вьюнок, он же ипомея трехцветная, семена которого содержат запрещенное вещество эргин. Недавно за выращивание этого популярного у дачников растения ввели уголовную ответственность, рассказала в интервью
агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко.
Статья 231 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры. Перечень таких растений регулярно обновляется, и отслеживать изменения следует всем садоводам и дачникам.
Крупным размером будет считаться наличие от десяти корней (штук) растения, особо крупным – от 100. “За 10-11 растений грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы, за 100 и более – до восьми лет заключения”, — говорит Кудерко.
Однако для суда имеет значение, выросло ли растение самосевом или является целенаправленной посадкой.
Обычно проверки осуществляет полиция, а земли сельхозназначения (поля, пашни) контролирует также Россельхознадзор
. Чтобы обезопасить себя от проблем с законом, Кудерко советует дачникам тщательнее относиться не только к выбору декоративных растений, но и к прополке дикорастущих цветов.