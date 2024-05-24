https://ria.ru/20240524/putin-1948216985.html
Россия и Узбекистан планируют подписать солидный пакет документов
Россия и Узбекистан планируют подписать солидный пакет документов - РИА Новости, 24.05.2024
Россия и Узбекистан планируют подписать солидный пакет документов
Подписание солидного пакета двусторонних документов предполагается по итогам визита президента России Владимира Путина в Узбекистан, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:31
2024-05-24T18:31
2024-05-24T18:31
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узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подписание солидного пакета двусторонних документов предполагается по итогам визита президента России Владимира Путина в Узбекистан, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Путин 26-27 мая совершит государственный визит в Узбекистан. "Двадцать шестого - двадцать седьмого мая 2024 года президент РФ Владимир Путин по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посетит с государственным визитом Узбекистан... По итогам визита предполагается подписание солидного пакета двусторонних документов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240523/putin-1947956917.html
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в мире, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев
В мире, Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Россия и Узбекистан планируют подписать солидный пакет документов
По итогам визита Путина в Узбекистан страны подпишут солидный пакет документов