https://ria.ru/20240524/putin-1948216985.html

Россия и Узбекистан планируют подписать солидный пакет документов

Россия и Узбекистан планируют подписать солидный пакет документов - РИА Новости, 24.05.2024

Россия и Узбекистан планируют подписать солидный пакет документов

Подписание солидного пакета двусторонних документов предполагается по итогам визита президента России Владимира Путина в Узбекистан, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:31

2024-05-24T18:31

2024-05-24T18:31

в мире

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подписание солидного пакета двусторонних документов предполагается по итогам визита президента России Владимира Путина в Узбекистан, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Путин 26-27 мая совершит государственный визит в Узбекистан. "Двадцать шестого - двадцать седьмого мая 2024 года президент РФ Владимир Путин по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посетит с государственным визитом Узбекистан... По итогам визита предполагается подписание солидного пакета двусторонних документов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240523/putin-1947956917.html

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в мире, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев