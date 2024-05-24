https://ria.ru/20240524/putin-1948216217.html

Путин и Мирзиеев примут участие в заседании Совета регионов двух стран

Путин и Мирзиеев примут участие в заседании Совета регионов двух стран - РИА Новости, 24.05.2024

Путин и Мирзиеев примут участие в заседании Совета регионов двух стран

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов двух стран, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:27

2024-05-24T18:27

2024-05-24T18:27

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Путин 26-27 мая совершит государственный визит в Узбекистан. "Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. "Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240523/putin-1947956917.html

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в мире, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, юрий ушаков