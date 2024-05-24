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Путин и Мирзиеев примут участие в заседании Совета регионов двух стран - РИА Новости, 24.05.2024
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18:27 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/putin-1948216217.html
Путин и Мирзиеев примут участие в заседании Совета регионов двух стран
Путин и Мирзиеев примут участие в заседании Совета регионов двух стран - РИА Новости, 24.05.2024
Путин и Мирзиеев примут участие в заседании Совета регионов двух стран
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов двух стран, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:27
2024-05-24T18:27
в мире
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
юрий ушаков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Путин 26-27 мая совершит государственный визит в Узбекистан. "Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. "Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240523/putin-1947956917.html
https://ria.ru/20240509/uzbekistan-1944834283.html
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в мире, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, юрий ушаков
В мире, Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Юрий Ушаков
Путин и Мирзиеев примут участие в заседании Совета регионов двух стран

Путин и Мирзиеев примут участие в заседании Совета регионов РФ и Узбекистана

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Путин 26-27 мая совершит государственный визит в Узбекистан.
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"Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
"Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам", - добавляется в сообщении.
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