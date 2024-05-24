https://ria.ru/20240524/putin-1948208532.html

Путин назвал одну из целей конференции в Швейцарии

Путин назвал одну из целей конференции в Швейцарии - РИА Новости, 24.05.2024

Путин назвал одну из целей конференции в Швейцарии

Одна из целей конференции в Швейцарии заключается в том, чтобы спонсоры киевского режима подтвердили легитимность президента Украины Владимира Зеленского,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:00

2024-05-24T18:00

2024-05-24T18:03

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украина

россия

владимир зеленский

владимир путин

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Одна из целей конференции в Швейцарии заключается в том, чтобы спонсоры киевского режима подтвердили легитимность президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава РФ Владимир Путин. "Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства (Зеленского - ред.)", - сказал сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948209465.html

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в мире, швейцария, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин