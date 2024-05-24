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Путин назвал одну из целей конференции в Швейцарии - РИА Новости, 24.05.2024
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18:00 24.05.2024 (обновлено: 18:03 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/putin-1948208532.html
Путин назвал одну из целей конференции в Швейцарии
Путин назвал одну из целей конференции в Швейцарии - РИА Новости, 24.05.2024
Путин назвал одну из целей конференции в Швейцарии
Одна из целей конференции в Швейцарии заключается в том, чтобы спонсоры киевского режима подтвердили легитимность президента Украины Владимира Зеленского,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:00
2024-05-24T18:03
в мире
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Одна из целей конференции в Швейцарии заключается в том, чтобы спонсоры киевского режима подтвердили легитимность президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава РФ Владимир Путин. "Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства (Зеленского - ред.)", - сказал сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948209465.html
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В мире, Швейцария, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Путин назвал одну из целей конференции в Швейцарии

Путин: в Швейцарии спонсоры киевского режима подтвердят легитимность Зеленского

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Одна из целей конференции в Швейцарии заключается в том, чтобы спонсоры киевского режима подтвердили легитимность президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава РФ Владимир Путин.
"Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства (Зеленского - ред.)", - сказал сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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