https://ria.ru/20240524/putin-1948200306.html

Рубежи России и Белоруссии под надежной защитой, заявил Путин

Рубежи России и Белоруссии под надежной защитой, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024

Рубежи России и Белоруссии под надежной защитой, заявил Путин

Российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают рубежи РФ и Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:38

2024-05-24T17:38

2024-05-24T17:39

безопасность

россия

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают рубежи РФ и Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин "На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск. Российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие - все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организацию договора о коллективной безопасности", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20240509/ucheniya-1944901440.html

россия

белоруссия

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2024

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безопасность, россия, белоруссия, владимир путин