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Рубежи России и Белоруссии под надежной защитой, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
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17:38 24.05.2024 (обновлено: 17:39 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/putin-1948200306.html
Рубежи России и Белоруссии под надежной защитой, заявил Путин
Рубежи России и Белоруссии под надежной защитой, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
Рубежи России и Белоруссии под надежной защитой, заявил Путин
Российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают рубежи РФ и Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:38
2024-05-24T17:39
безопасность
россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают рубежи РФ и Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин "На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск. Российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие - все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организацию договора о коллективной безопасности", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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безопасность, россия, белоруссия, владимир путин
Безопасность, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Рубежи России и Белоруссии под надежной защитой, заявил Путин

Путин: оборонные комплексы и ТЯО надежно прикрывают рубежи России и Белоруссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают рубежи РФ и Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин
"На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск. Российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие - все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организацию договора о коллективной безопасности", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер Вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по применению ТЯО
9 мая, 11:42
 
БезопасностьРоссияБелоруссияВладимир Путин
 
 
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