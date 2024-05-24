https://ria.ru/20240524/putin-1948200306.html
Рубежи России и Белоруссии под надежной защитой, заявил Путин
Рубежи России и Белоруссии под надежной защитой, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
Рубежи России и Белоруссии под надежной защитой, заявил Путин
Российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают рубежи РФ и Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:38
2024-05-24T17:38
2024-05-24T17:39
безопасность
россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают рубежи РФ и Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин "На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск. Российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие - все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организацию договора о коллективной безопасности", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20240509/ucheniya-1944901440.html
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безопасность, россия, белоруссия, владимир путин
Безопасность, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Рубежи России и Белоруссии под надежной защитой, заявил Путин
Путин: оборонные комплексы и ТЯО надежно прикрывают рубежи России и Белоруссии