https://ria.ru/20240524/provokatsiya-1948037338.html

"Устроим хаос". В США предупредили о провокации у границ России

"Устроим хаос". В США предупредили о провокации у границ России - РИА Новости, 24.05.2024

"Устроим хаос". В США предупредили о провокации у границ России

Беспорядки в Грузии были инспирированы ЦРУ, которое стремится отвлечь внимание президента России Владимира Путина от спецоперации на Украине, предположил... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T06:16

2024-05-24T06:16

2024-05-24T06:17

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джордж буш (младший)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Беспорядки в Грузии были инспирированы ЦРУ, которое стремится отвлечь внимание президента России Владимира Путина от спецоперации на Украине, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Подозреваю, что происходящее (беспорядки в Грузии. — Прим. ред.) координирует ЦРУ. Мы пытаемся отвлечь внимание (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина от Украины, устраивая хаос в других местах. Грузия — как раз такое место, какое бы я выбрал, ведь у нас там так много давних связей", — выразил мнение бывший военный.По словам Уилкерсона, многие официальные лица в Грузии тесно связаны с США. Развитые отношения местных элит с Вашингтоном берут свое начало еще с визита президента Джорджа Буша-младшего в 2004 году.Как считает офицер, президента России ранее вряд ли беспокоило влияние ЦРУ в Тбилиси. Однако активные действия американских агентов якобы могут привлечь внимание российского руководства."Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) бы не хотел таким образом перенаправлять силы (на борьбу с США в Грузии. — Прим. ред.), но если мы будем так вести себя у его границ, раздувать там «восстания», «цветные революции» и тому подобное, ему придется решать эти вопросы", — описал логику ЦРУ Уилкерсон.На минувшей неделе парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.Оппозиция утверждает, что документ представляет аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. Глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О'Брайен, в свою очередь, заявил, что США могут ввести ограничения против Грузии, если принятый парламентом проект не изменится. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.В четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на фоне процесса принятия закона об иноагентах один из еврокомиссаров в телефонном разговоре пригрозил ему судьбой словацкого премьера Роберта Фицо, который недавно пострадал в результате покушения. Глава кабмина Грузии отметил, что страна имеет дело с крайне опасной силой, которая хочет посеять в ней беспорядки.В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о всестороннем пересмотре сотрудничества с Тбилиси и вводе визовых ограничений в отношении лиц, несущих ответственность за "подрыв демократии" в Грузии.

https://ria.ru/20240523/gruziya-1947996267.html

https://ria.ru/20240523/gruziya-1947786877.html

https://ria.ru/20240523/ssha-1947942667.html

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в мире, грузия, сша, россия, владимир путин, джордж буш (младший), центральное разведывательное управление (цру)