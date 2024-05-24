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"Устроим хаос". В США предупредили о провокации у границ России - РИА Новости, 24.05.2024
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06:16 24.05.2024 (обновлено: 06:17 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/provokatsiya-1948037338.html
"Устроим хаос". В США предупредили о провокации у границ России
"Устроим хаос". В США предупредили о провокации у границ России - РИА Новости, 24.05.2024
"Устроим хаос". В США предупредили о провокации у границ России
Беспорядки в Грузии были инспирированы ЦРУ, которое стремится отвлечь внимание президента России Владимира Путина от спецоперации на Украине, предположил... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T06:16
2024-05-24T06:17
в мире
грузия
сша
россия
владимир путин
джордж буш (младший)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Беспорядки в Грузии были инспирированы ЦРУ, которое стремится отвлечь внимание президента России Владимира Путина от спецоперации на Украине, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.&quot;Подозреваю, что происходящее (беспорядки в Грузии. — Прим. ред.) координирует ЦРУ. Мы пытаемся отвлечь внимание (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина от Украины, устраивая хаос в других местах. Грузия — как раз такое место, какое бы я выбрал, ведь у нас там так много давних связей&quot;, — выразил мнение бывший военный.По словам Уилкерсона, многие официальные лица в Грузии тесно связаны с США. Развитые отношения местных элит с Вашингтоном берут свое начало еще с визита президента Джорджа Буша-младшего в 2004 году.Как считает офицер, президента России ранее вряд ли беспокоило влияние ЦРУ в Тбилиси. Однако активные действия американских агентов якобы могут привлечь внимание российского руководства."Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) бы не хотел таким образом перенаправлять силы (на борьбу с США в Грузии. — Прим. ред.), но если мы будем так вести себя у его границ, раздувать там «восстания», «цветные революции» и тому подобное, ему придется решать эти вопросы", — описал логику ЦРУ Уилкерсон.На минувшей неделе парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.Оппозиция утверждает, что документ представляет аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. Глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О'Брайен, в свою очередь, заявил, что США могут ввести ограничения против Грузии, если принятый парламентом проект не изменится. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.В четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на фоне процесса принятия закона об иноагентах один из еврокомиссаров в телефонном разговоре пригрозил ему судьбой словацкого премьера Роберта Фицо, который недавно пострадал в результате покушения. Глава кабмина Грузии отметил, что страна имеет дело с крайне опасной силой, которая хочет посеять в ней беспорядки.В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о всестороннем пересмотре сотрудничества с Тбилиси и вводе визовых ограничений в отношении лиц, несущих ответственность за "подрыв демократии" в Грузии.
https://ria.ru/20240523/gruziya-1947996267.html
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в мире, грузия, сша, россия, владимир путин, джордж буш (младший), центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Грузия, США, Россия, Владимир Путин, Джордж Буш (младший), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Устроим хаос". В США предупредили о провокации у границ России

Полковник Уилкерсон: ЦРУ стремится отвлечь Путина "цветной революцией" в Грузии

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Беспорядки в Грузии были инспирированы ЦРУ, которое стремится отвлечь внимание президента России Владимира Путина от спецоперации на Украине, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«

"Подозреваю, что происходящее (беспорядки в Грузии. — Прим. ред.) координирует ЦРУ. Мы пытаемся отвлечь внимание (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина от Украины, устраивая хаос в других местах. Грузия — как раз такое место, какое бы я выбрал, ведь у нас там так много давних связей", — выразил мнение бывший военный.

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По словам Уилкерсона, многие официальные лица в Грузии тесно связаны с США. Развитые отношения местных элит с Вашингтоном берут свое начало еще с визита президента Джорджа Буша-младшего в 2004 году.
Как считает офицер, президента России ранее вряд ли беспокоило влияние ЦРУ в Тбилиси. Однако активные действия американских агентов якобы могут привлечь внимание российского руководства.
"Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) бы не хотел таким образом перенаправлять силы (на борьбу с США в Грузии. — Прим. ред.), но если мы будем так вести себя у его границ, раздувать там «восстания», «цветные революции» и тому подобное, ему придется решать эти вопросы", — описал логику ЦРУ Уилкерсон.
На минувшей неделе парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.
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Оппозиция утверждает, что документ представляет аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. Глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О'Брайен, в свою очередь, заявил, что США могут ввести ограничения против Грузии, если принятый парламентом проект не изменится. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.
В четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на фоне процесса принятия закона об иноагентах один из еврокомиссаров в телефонном разговоре пригрозил ему судьбой словацкого премьера Роберта Фицо, который недавно пострадал в результате покушения. Глава кабмина Грузии отметил, что страна имеет дело с крайне опасной силой, которая хочет посеять в ней беспорядки.
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о всестороннем пересмотре сотрудничества с Тбилиси и вводе визовых ограничений в отношении лиц, несущих ответственность за "подрыв демократии" в Грузии.
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