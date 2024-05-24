https://ria.ru/20240524/proisshestviya-1948091284.html

Житель Рыбинска получил пожизненное за двойное убийство

Житель Рыбинска получил пожизненное за двойное убийство - РИА Новости, 24.05.2024

Житель Рыбинска получил пожизненное за двойное убийство

Ярославский областной суд приговорил жителя Рыбинска к пожизненному лишению свободы за убийство двух знакомых в квартире, хотя изначально его обвиняли в тройном РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:29

2024-05-24T12:29

2024-05-24T13:23

происшествия

жилье

рыбинск

ярославская область

ярославский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9012e7baf2b05419f0ff9e0d17c3043b.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Ярославский областной суд приговорил жителя Рыбинска к пожизненному лишению свободы за убийство двух знакомых в квартире, хотя изначально его обвиняли в тройном убийстве, сообщила пресс-служба суда.В апреле УМВД по Ярославской области и СУСК по региону сообщили об обнаружении тел троих мужчин в одной из квартир в Рыбинске. Вскоре был задержан подозреваемый в их убийстве – местный житель 1990 года рождения. Предварительно, трагедия произошла на почве конфликта в ходе распития алкоголя. Судом установлено, что 2-3 апреля 2023 года подсудимый (Иванов) распивал спиртные напитки в компании трёх жителей Рыбинска в квартире на улице Черепанова. "В ходе возникшего конфликта Иванов В. совместно с хозяином квартиры, вооружившись молотком и ножами, убили двух гостей. Затем Иванов нанес удары молотком хозяину квартиры, задушил его веревкой и скрылся с места преступления", - говорится в сообщении. Когда Иванова задержали, выяснилось, что ранее он совершил грабеж и кражу. Кроме убийства, его судили и за эти преступления. "В судебном заседании подсудимый признал вину в совершении грабежа и кражи, а также в убийстве только третьего потерпевшего, поскольку именно он лишил его жизни, полагает, что другие двое мужчин не могли погибнуть от нанесенных им ударов… Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - информирует пресс-служба суда, уточняя, что приговор не вступил в законную силу.Также суд пришёл к выводу о недоказанности совершения Ивановым убийства одного из гостей, таким образом, он признан виновным в убийстве двух лиц, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20240523/prigovor-1947913370.html

https://ria.ru/20240523/shamarin-1947820341.html

рыбинск

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, рыбинск, ярославская область, ярославский областной суд