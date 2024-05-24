https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948212281.html
В Анапе школьник утонул, спасая друга, сообщил источник
В Анапе школьник утонул, спасая друга, сообщил источник - РИА Новости, 24.05.2024
В Анапе школьник утонул, спасая друга, сообщил источник
Девятиклассник утонул в Анапе, спасая друга, на пляж они отправились после проведенных в школах последних звонков, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:15
2024-05-24T18:15
2024-05-24T18:15
происшествия
анапа
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КРАСНОДАР, 24 мая - РИА Новости. Девятиклассник утонул в Анапе, спасая друга, на пляж они отправились после проведенных в школах последних звонков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Девятиклассник утонул в Анапе, спасая друга, которого уносило течением. Его товарищ выплыл сам", - сказал собеседник агентства. По данным "Кубань-СПАС" и ЕДДС города, два человека из группы школьников прыгнули с пирса в районе центрального пляжа Анапы. Школьник не вынырнул после прыжка, и самому спасателю также понадобилась помощь. Поисковые работы осложнялись порывистым северо-восточным ветром и волнением моря 3-4 балла. В результате спасатели обнаружили утонувшего ребенка. Проводятся следственные мероприятия, добавляют спасатели. По данным администрации Анапы, в пятницу во всех школах города прозвенел последний звонок.
https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html
https://ria.ru/20240524/shkola-1948119375.html
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происшествия, анапа
В Анапе школьник утонул, спасая друга, сообщил источник
Девятиклассник утонул в Анапе, спасая друга после последних звонков
КРАСНОДАР, 24 мая - РИА Новости.
Девятиклассник утонул в Анапе, спасая друга, на пляж они отправились после проведенных в школах последних звонков
, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Девятиклассник утонул в Анапе, спасая друга, которого уносило течением. Его товарищ выплыл сам", - сказал собеседник агентства.
По данным "Кубань-СПАС" и ЕДДС города, два человека из группы школьников прыгнули с пирса в районе центрального пляжа Анапы. Школьник не вынырнул после прыжка, и самому спасателю также понадобилась помощь.
Поисковые работы осложнялись порывистым северо-восточным ветром и волнением моря 3-4 балла. В результате спасатели обнаружили утонувшего ребенка. Проводятся следственные мероприятия, добавляют спасатели.
По данным администрации Анапы, в пятницу во всех школах города прозвенел последний звонок.