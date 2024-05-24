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Во Владивостоке задержали участников банды, вымогавших деньги у таксистов - РИА Новости, 24.05.2024
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10:19 24.05.2024 (обновлено: 12:02 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948063877.html
Во Владивостоке задержали участников банды, вымогавших деньги у таксистов
Во Владивостоке задержали участников банды, вымогавших деньги у таксистов - РИА Новости, 24.05.2024
Во Владивостоке задержали участников банды, вымогавших деньги у таксистов
Задержаны четыре участника межэтнической организованной группы, подозреваемые в вымогательствах у таксистов, работающих в аэропорту Владивостока, сообщает... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:19
2024-05-24T12:02
происшествия
россия
узбекистан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Задержаны четыре участника межэтнической организованной группы, подозреваемые в вымогательствах у таксистов, работающих в аэропорту Владивостока, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, в ходе мониторинга в СМИ выявлена информация о незаконных попытках регулирования работы таксистов во Владивостоке. "Пресечена деятельность межэтнической организованной группы, которая с 2021 года занималась вымогательствами денежных средств у водителей за возможность осуществления перевозки пассажиров на территории Международного аэропорта Владивосток имени В.К. Арсеньева и территориях, прилегающих к нему... В настоящее время задержаны четверо подозреваемых", - говорится в Тelegram-канале прокуратуры. Отмечается, что злоумышленники угрожали водителям насилием и уничтожением имущества. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что среди задержанных - граждане России и Узбекистана, "деньги они вымогали у таджиков, узбеков и таксистов других национальностей". Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, с применением насилия организованной группой), оперативное сопровождение по нему обеспечивают сотрудники регионального управления ФСБ России, ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в аппарате прокуратуры края.По версии следствия, как позже сообщил следком Приморья, с сентября 2021 по май 2024 года фигуранты еженедельно вымогали по пять тысяч рублей у водителей такси. В ведомстве уточняют, что деятельность преступной группы способствовала хулиганству: между таксистами возле аэропорта вспыхивали драки из-за дележа рынка услуг."Следователями СК проведены обыски по месту жительства фигурантов, изъяты средства связи, оружие, допрашиваются свидетели. В порядке ст. 91 УПК РФ задержаны три местных жителя и один гражданин Узбекистана", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20240417/zaderzhanie-1940622863.html
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происшествия, россия, узбекистан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владивосток
Происшествия, Россия, Узбекистан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владивосток
Во Владивостоке задержали участников банды, вымогавших деньги у таксистов

Во Владивостоке задержали четырех подозреваемых в вымогательствах у таксистов

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Задержаны четыре участника межэтнической организованной группы, подозреваемые в вымогательствах у таксистов, работающих в аэропорту Владивостока, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, в ходе мониторинга в СМИ выявлена информация о незаконных попытках регулирования работы таксистов во Владивостоке.
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"Пресечена деятельность межэтнической организованной группы, которая с 2021 года занималась вымогательствами денежных средств у водителей за возможность осуществления перевозки пассажиров на территории Международного аэропорта Владивосток имени В.К. Арсеньева и территориях, прилегающих к нему... В настоящее время задержаны четверо подозреваемых", - говорится в Тelegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что злоумышленники угрожали водителям насилием и уничтожением имущества.
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Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что среди задержанных - граждане России и Узбекистана, "деньги они вымогали у таджиков, узбеков и таксистов других национальностей".
Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, с применением насилия организованной группой), оперативное сопровождение по нему обеспечивают сотрудники регионального управления ФСБ России, ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в аппарате прокуратуры края.
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По версии следствия, как позже сообщил следком Приморья, с сентября 2021 по май 2024 года фигуранты еженедельно вымогали по пять тысяч рублей у водителей такси. В ведомстве уточняют, что деятельность преступной группы способствовала хулиганству: между таксистами возле аэропорта вспыхивали драки из-за дележа рынка услуг.
"Следователями СК проведены обыски по месту жительства фигурантов, изъяты средства связи, оружие, допрашиваются свидетели. В порядке ст. 91 УПК РФ задержаны три местных жителя и один гражданин Узбекистана", - добавили в СУСК.
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