Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области двое иностранцев получили срок за кражу нефти - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 24.05.2024 (обновлено: 09:54 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948059799.html
В Новосибирской области двое иностранцев получили срок за кражу нефти
В Новосибирской области двое иностранцев получили срок за кражу нефти - РИА Новости, 24.05.2024
В Новосибирской области двое иностранцев получили срок за кражу нефти
Барабинский районный суд Новосибирской области приговорил более чем к двум годам колонии двоих иностранцев за кражу свыше 4 тысяч тонн нефти из магистрального... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:50
2024-05-24T09:54
происшествия
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Барабинский районный суд Новосибирской области приговорил более чем к двум годам колонии двоих иностранцев за кражу свыше 4 тысяч тонн нефти из магистрального нефтепровода. "Суд приговорил Диланова и Агакишиева (каждого) к двум годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск АО "Транснефть-Западная Сибирь" удовлетворен в полном объеме", - говорится в сообщении суда. По данным суда, Захир Диланов и Сабухи Агакишиев осуждены за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. С них в пользу компании взыскано 92 235 508 рублей. Суд установил, что мужчины выкачивали нефть из магистрального нефтепровода, принадлежащего АО "Транснефть–Западная Сибирь", заполняя приготовленный резервуар нефтью и перекачивая ее затем в грузовые цистерны. С 23 ноября 2022 года до 15 января 2023 года они похитили из магистрального нефтепровода "Омск–Иркутск" 4389 тонн нефти общей стоимостью 92 235 508 рублей.
https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947196480.html
https://ria.ru/20240523/prigovor-1947825438.html
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирская область
В Новосибирской области двое иностранцев получили срок за кражу нефти

Двух иностранцев осудили за кражу нефти из нефтепровода в Новосибирской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Барабинский районный суд Новосибирской области приговорил более чем к двум годам колонии двоих иностранцев за кражу свыше 4 тысяч тонн нефти из магистрального нефтепровода.
"Суд приговорил Диланова и Агакишиева (каждого) к двум годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск АО "Транснефть-Западная Сибирь" удовлетворен в полном объеме", - говорится в сообщении суда.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Новосибирске начали рассматривать дело о поджоге Су-24
20 мая, 14:14
По данным суда, Захир Диланов и Сабухи Агакишиев осуждены за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. С них в пользу компании взыскано 92 235 508 рублей.
Суд установил, что мужчины выкачивали нефть из магистрального нефтепровода, принадлежащего АО "Транснефть–Западная Сибирь", заполняя приготовленный резервуар нефтью и перекачивая ее затем в грузовые цистерны. С 23 ноября 2022 года до 15 января 2023 года они похитили из магистрального нефтепровода "Омск–Иркутск" 4389 тонн нефти общей стоимостью 92 235 508 рублей.
Сотрудник прокуратуры Якутска во время рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В Якутске экс-начальник уголовного розыска получил десять лет колонии
Вчера, 10:45
 
ПроисшествияНовосибирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала