https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948059799.html

В Новосибирской области двое иностранцев получили срок за кражу нефти

В Новосибирской области двое иностранцев получили срок за кражу нефти - РИА Новости, 24.05.2024

В Новосибирской области двое иностранцев получили срок за кражу нефти

Барабинский районный суд Новосибирской области приговорил более чем к двум годам колонии двоих иностранцев за кражу свыше 4 тысяч тонн нефти из магистрального... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T09:50

2024-05-24T09:50

2024-05-24T09:54

происшествия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Барабинский районный суд Новосибирской области приговорил более чем к двум годам колонии двоих иностранцев за кражу свыше 4 тысяч тонн нефти из магистрального нефтепровода. "Суд приговорил Диланова и Агакишиева (каждого) к двум годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск АО "Транснефть-Западная Сибирь" удовлетворен в полном объеме", - говорится в сообщении суда. По данным суда, Захир Диланов и Сабухи Агакишиев осуждены за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. С них в пользу компании взыскано 92 235 508 рублей. Суд установил, что мужчины выкачивали нефть из магистрального нефтепровода, принадлежащего АО "Транснефть–Западная Сибирь", заполняя приготовленный резервуар нефтью и перекачивая ее затем в грузовые цистерны. С 23 ноября 2022 года до 15 января 2023 года они похитили из магистрального нефтепровода "Омск–Иркутск" 4389 тонн нефти общей стоимостью 92 235 508 рублей.

https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947196480.html

https://ria.ru/20240523/prigovor-1947825438.html

новосибирская область

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происшествия, новосибирская область