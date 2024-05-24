https://ria.ru/20240524/pozhary-1948094752.html

Число лесных пожаров сократилось в Тюменской области

Число лесных пожаров сократилось в Тюменской области - РИА Новости, 24.05.2024

Число лесных пожаров сократилось в Тюменской области

Число лесных пожаров в Тюменской области снизилось почти в пять раз по сравнению с весной 2023 года, сообщает департамент лесного комплекса региона. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:40

2024-05-24T12:40

2024-05-24T12:40

тюменская область

леса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948093856_0:104:1001:667_1920x0_80_0_0_2a0ceb1a5f4f4f01ed359b7de3b5929c.jpg

ТЮМЕНЬ, 24 мая – РИА Новости. Число лесных пожаров в Тюменской области снизилось почти в пять раз по сравнению с весной 2023 года, сообщает департамент лесного комплекса региона. "В Тюменской области почти в пять раз снизилось число лесных пожаров. В этом году по состоянию на 22 мая в Тюменской области возникло 22 лесных пожара на площади 96 гектаров. За аналогичный период прошлого года в регионе был зафиксирован 101 пожар на площади 25 983 гектаров", - говорится на официальном сайте областного правительства. Пожароопасный сезон в Тюменской области в этом году начался 5 апреля. Чтобы снизить риск возгораний, которые могут привести к крупным пожарам, с этого же дня в регионе был введён особый противопожарный режим. В профильном департаменте отмечают, что для тушения возгораний в лесном фонде в нынешнем пожароопасном сезоне предусмотрено привлечение более 2,7 тысячи человек и около 1,2 тысячи единиц техники, в том числе 1 164 человека и 569 единиц техники лесопожарных формирований Тюменской авиабазы. На патрулировании лесов задействовано 54 беспилотных летательных аппарата, для видеомониторинга пожарной обстановки работает 104 камеры наблюдения, которые охватывают 76% территории региона. Система видеомониторинга "Лесоохранитель" автоматически выявляет очаги возгораний, определяет их местонахождение и оперативно оповещает службы пожаротушения Тюменской авиабазы. Также для дистанционного мониторинга лесных пожаров используется информационная система ИСДМ-Рослесхоз, которая выявляет очаги возгораний с помощью космических спутников. В 2023 году пожароопасный сезон и особый противопожарный режим в лесах Тюменской области из-за раннего схода снега и установления засушливой погоды были введены с 3 апреля. Режим был отменен 26 июня, а пожароопасный сезон продлился до 27 октября. С апреля по октябрь 2023 года было ликвидировано 222 лесных пожара на площади свыше 28,5 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240524/kurenkov-1948065114.html

https://ria.ru/20240523/region-lider-1947955984.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

леса