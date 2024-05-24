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Число лесных пожаров сократилось в Тюменской области - РИА Новости, 24.05.2024
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
12:40 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/pozhary-1948094752.html
Число лесных пожаров сократилось в Тюменской области
Число лесных пожаров сократилось в Тюменской области - РИА Новости, 24.05.2024
Число лесных пожаров сократилось в Тюменской области
Число лесных пожаров в Тюменской области снизилось почти в пять раз по сравнению с весной 2023 года, сообщает департамент лесного комплекса региона. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:40
2024-05-24T12:40
тюменская область
леса
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ТЮМЕНЬ, 24 мая – РИА Новости. Число лесных пожаров в Тюменской области снизилось почти в пять раз по сравнению с весной 2023 года, сообщает департамент лесного комплекса региона. "В Тюменской области почти в пять раз снизилось число лесных пожаров. В этом году по состоянию на 22 мая в Тюменской области возникло 22 лесных пожара на площади 96 гектаров. За аналогичный период прошлого года в регионе был зафиксирован 101 пожар на площади 25 983 гектаров", - говорится на официальном сайте областного правительства. Пожароопасный сезон в Тюменской области в этом году начался 5 апреля. Чтобы снизить риск возгораний, которые могут привести к крупным пожарам, с этого же дня в регионе был введён особый противопожарный режим. В профильном департаменте отмечают, что для тушения возгораний в лесном фонде в нынешнем пожароопасном сезоне предусмотрено привлечение более 2,7 тысячи человек и около 1,2 тысячи единиц техники, в том числе 1 164 человека и 569 единиц техники лесопожарных формирований Тюменской авиабазы. На патрулировании лесов задействовано 54 беспилотных летательных аппарата, для видеомониторинга пожарной обстановки работает 104 камеры наблюдения, которые охватывают 76% территории региона. Система видеомониторинга "Лесоохранитель" автоматически выявляет очаги возгораний, определяет их местонахождение и оперативно оповещает службы пожаротушения Тюменской авиабазы. Также для дистанционного мониторинга лесных пожаров используется информационная система ИСДМ-Рослесхоз, которая выявляет очаги возгораний с помощью космических спутников. В 2023 году пожароопасный сезон и особый противопожарный режим в лесах Тюменской области из-за раннего схода снега и установления засушливой погоды были введены с 3 апреля. Режим был отменен 26 июня, а пожароопасный сезон продлился до 27 октября. С апреля по октябрь 2023 года было ликвидировано 222 лесных пожара на площади свыше 28,5 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240524/kurenkov-1948065114.html
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леса
Тюменская область, Леса

Число лесных пожаров сократилось в Тюменской области

© Фото : департамент лесного комплекса Тюменской областиЧисло лесных пожаров сократилось в Тюменской области
Число лесных пожаров сократилось в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : департамент лесного комплекса Тюменской области
Число лесных пожаров сократилось в Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 24 мая – РИА Новости. Число лесных пожаров в Тюменской области снизилось почти в пять раз по сравнению с весной 2023 года, сообщает департамент лесного комплекса региона.
"В Тюменской области почти в пять раз снизилось число лесных пожаров. В этом году по состоянию на 22 мая в Тюменской области возникло 22 лесных пожара на площади 96 гектаров. За аналогичный период прошлого года в регионе был зафиксирован 101 пожар на площади 25 983 гектаров", - говорится на официальном сайте областного правительства.
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Вчера, 10:51
Пожароопасный сезон в Тюменской области в этом году начался 5 апреля. Чтобы снизить риск возгораний, которые могут привести к крупным пожарам, с этого же дня в регионе был введён особый противопожарный режим.
В профильном департаменте отмечают, что для тушения возгораний в лесном фонде в нынешнем пожароопасном сезоне предусмотрено привлечение более 2,7 тысячи человек и около 1,2 тысячи единиц техники, в том числе 1 164 человека и 569 единиц техники лесопожарных формирований Тюменской авиабазы. На патрулировании лесов задействовано 54 беспилотных летательных аппарата, для видеомониторинга пожарной обстановки работает 104 камеры наблюдения, которые охватывают 76% территории региона.
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Система видеомониторинга "Лесоохранитель" автоматически выявляет очаги возгораний, определяет их местонахождение и оперативно оповещает службы пожаротушения Тюменской авиабазы. Также для дистанционного мониторинга лесных пожаров используется информационная система ИСДМ-Рослесхоз, которая выявляет очаги возгораний с помощью космических спутников.
В 2023 году пожароопасный сезон и особый противопожарный режим в лесах Тюменской области из-за раннего схода снега и установления засушливой погоды были введены с 3 апреля. Режим был отменен 26 июня, а пожароопасный сезон продлился до 27 октября. С апреля по октябрь 2023 года было ликвидировано 222 лесных пожара на площади свыше 28,5 тысячи гектаров.
 
Тюменская областьЛеса
 
 
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